Millones de contribuyentes aún no reclaman créditos fiscales del IRS que pueden aumentar su reembolso

Una cantidad muy importante de contribuyentes en Estados Unidos no sabe que puede reclamar créditos fiscales que podrían aumentar su reembolso de impuestos. Programas como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario por Hijos (CTC) pueden representar miles de dólares adicionales para las familias, pero muchos contribuyentes no están habituados a solicitarlos al presentar su declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

De acuerdo con datos del IRS, millones de trabajadores elegibles cada año no reclaman el EITC, un crédito diseñado para apoyar a personas con ingresos bajos o moderados. Analistas fiscales argumentan que esto se debe a la falta de información y a errores en las declaraciones. Esto provoca que haya una importante cantidad de dinero sin reclamar al fisco.

¿Qué son los créditos fiscales del IRS?

Los créditos fiscales son beneficios que reducen directamente el monto de impuestos que una persona debe pagar o que pueden aumentar el dinero que recibe como reembolso.

A diferencia de las deducciones fiscales, que solo reducen el monto sobre el que se calculan los impuestos a pagar, los créditos fiscales tienen un impacto más directo en el dinero que recibe el contribuyente.

Según el IRS, algunos créditos incluso pueden ser reembolsables, lo que permite que una persona puede recibir dinero aun si no debe impuestos: "El crédito tributario puede reducir la cantidad de impuestos que debe pagar o aumentar su reembolso", indica el organismo en su guía oficial para contribuyentes.

Créditos fiscales que muchas personas no reclaman

Entre los créditos fiscales más importantes que muchos contribuyentes no solicitan se encuentran varios programas dirigidos a familias trabajadoras.

Los principales incluyen:

Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) : puede superar los $7,000 dependiendo de los ingresos y el número de hijos

: puede superar los dependiendo de los ingresos y el número de hijos Crédito Tributario por Hijos (CTC) : permite recibir hasta $2,000 por cada hijo calificado

: permite recibir Crédito por Gastos de Cuidado de Menores y dependientes: ayuda a cubrir gastos de cuidado infantil o de dependientes.

De acuerdo con el IRS, estos créditos tienen como objetivo ayudar a las familias a reducir su carga fiscal y mejorar su situación financiera.

“El EITC es uno de los créditos más importantes para trabajadores con ingresos bajos o moderados”, agrega el IRS.

¿Por qué millones de personas no reclaman estos beneficios?

A pesar de su impacto económico, muchos contribuyentes no solicitan estos créditos.

Expertos fiscales señalan varias razones por las que muchos contribuyentes no solicitan estos créditos, a pesar de que implica una cantidad importante de dinero para las familias:

Desconocen los requisitos

Errores al llenar su declaración

Cambios en el ingreso familiar

No presentar declaración de impuestos

Según el Government Accountability Office (GAO), un porcentaje significativo de contribuyentes elegibles no reclama el EITC cada año: “El desconocimiento de los beneficios fiscales sigue siendo una de las principales razones por las que algunos contribuyentes no reclaman créditos”.

¿Cuánto dinero pueden representar estos créditos?

Según el IRS, el Earned Income Tax Credit puede otorgar:

Hasta $632 para trabajadores sin hijos

para trabajadores sin hijos Hasta $4,213 con un hijo

con un hijo Hasta $6,960 con dos hijos

con dos hijos Hasta $7,830 con tres o más hijos

Estos montos se ajustan ligeramente cada año dependiendo de la legislación fiscal y el cálculo de la inflación.

“El EITC puede proporcionar un impulso financiero importante para millones de familias trabajadoras”, sostuvo el IRS.

¿Por qué estos créditos son importantes para familias latinas?

Los montos que pueden otorgar créditos fiscales como el EITC tienen un impacto significativo en comunidades con ingresos moderados o bajos. Según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, millones de familias latinas se benefician cada año de este tipo de programas fiscales.

La organización señala que el EITC y el Child Tax Credit ayudan a:

Reducir la pobreza

Aumentar el ingreso disponible

Mejorar la estabilidad financiera de las familias

En un informe sobre política económica, el organismo afirmó que: “Los créditos fiscales para trabajadores son una de las herramientas más efectivas para apoyar a familias de ingresos bajos y moderados”.

¿Cómo saber si calificas para estos créditos?

Para evitar que estos recursos queden sin reclamar por contribuyentes elegibles, el IRS recomienda a los contribuyentes que revisen cuidadosamente su elegibilidad antes de presentar su declaración.

Entre los factores que determinan si una persona califica se encuentran:

Nivel de ingresos

Estado civil para efectos fiscales

Número de hijos dependientes

Residencia en Estados Unidos

El IRS también ofrece herramientas en línea para ayudar a los contribuyentes a verificar su elegibilidad.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre créditos fiscales del IRS

¿Qué es un crédito fiscal del IRS?

Es un beneficio que reduce directamente el monto de impuestos que una persona debe pagar o aumenta el dinero que recibe como reembolso.

¿Cuál es el crédito fiscal más importante para trabajadores?

El Earned Income Tax Credit (EITC) es uno de los más relevantes porque está dirigido a personas con ingresos bajos o moderados.

¿Cuánto dinero se puede recibir con el EITC?

Dependiendo del ingreso y el número de hijos, el crédito puede superar los $7,000.

¿Es necesario presentar declaración para recibir estos créditos?

Sí. En la mayoría de los casos es necesario presentar una declaración de impuestos para reclamar el beneficio.

¿Cómo saber si califico para estos créditos?

El IRS ofrece herramientas en línea que permiten verificar la elegibilidad según ingresos, estado civil y número de dependientes.

Conclusión

Los créditos fiscales del IRS representan un alivio económico para millones de familias trabajadoras al momento de recibir su reembolso de impuestos cada año. Sin embargo, la falta de información o errores al presentar la declaración provocan que muchas personas no reclamen beneficios a los que tienen derecho.

Para los contribuyentes, revisar cuidadosamente los requisitos y utilizar herramientas oficiales del IRS puede marcar la diferencia entre recibir un reembolso menor o aprovechar créditos fiscales que pueden representar miles de dólares adicionales.

