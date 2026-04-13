De las frutinovelas a la mesa: ¿Cuáles son las frutas y hortalizas más nutritivas?

Nadie escapa de encontrar en sus redes sociales las coloridas historias de amor, traición y dramas de las frutinovelas. Desde una coqueta Limón Limonette, un plátano (banana) traicionero o una cereza calculadora, estos alimentos cotidianos y sencillos se han convertido en el centro de atención. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estas historias y cómo podemos separar la ficción de nuestra alimentación saludable real?

El éxito de las “frutas animadas” comenzó hace algunos meses, cuando se viralizaron historias de frutas y vegetales enojados explicando cómo se debían consumir o cuáles eran sus beneficios. Aunque inicialmente se hicieron virales, este tipo de contenido presentaba debilidades en cuanto a la precisión nutricional de la información que transmitían. Expertos y nutricionistas se dieron a la tarea de desmentir estos mitos y ofrecer información basada en evidencia para evitar confusiones en las audiencias digitales.

Hoy, las cuentas de frutidramas dominan la conversación digital. Una sola cuenta logró sumar 3.1 millones de seguidores en apenas nueve días. Lo que a simple vista podría parecer una curiosidad pasajera, en realidad está redefiniendo los límites de lo que hoy se vuelve viral.

El fenómeno detrás de la pantalla

La experta en información y contenido digital, Alejandra Oraa, explica que las frutinovelas son series verticales donde los protagonistas no son actores de carne y hueso, sino frutas y vegetales con rasgos humanos. Las más populares —bananas, fresas, naranjas y berenjenas— protagonizan dramas llenos de infidelidades, traiciones y romances imposibles.

“Su éxito tiene mucho que ver con el formato. Es de consumo inmediato, pero también con algo más profundo: la velocidad con la que se crean. Herramientas de inteligencia artificial como Veo o Dream Machine permiten generar estos videos en cuestión de minutos”, agrega Oraa.

Más allá del entretenimiento: nutrición real

Más allá de la pantalla, el drama se queda en el entretenimiento. Pero cuando se apaga el teléfono y llega la hora de comer, la realidad es distinta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir al día al menos 400 g de frutas y verduras, lo que equivale aproximadamente a cinco porciones de 80 g cada una para una salud óptima.

Por otro lado, el estudio “Defining Powerhouse Fruits and Vegetables: A Nutrient Density Approach”, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), revela cuáles son los vegetales y frutas con mayor densidad nutricional. Su autora, Jennifer Di Noia, utiliza el término powerhouse para aquellos alimentos que contienen ≥10% del valor diario de 17 nutrientes clave por 100 kcal.

Top de alimentos con alta densidad nutricional:

Vegetales: Berro (100.00), col china (91.99), acelga (89.27), verde remolacha (87.08), espinaca (86.43), achicoria (73.36), lechuga de hoja (70.73), perejil (65.59), lechuga romana (63.48) y col rizada (62.49).

Berro (100.00), col china (91.99), acelga (89.27), verde remolacha (87.08), (86.43), achicoria (73.36), lechuga de hoja (70.73), (65.59), lechuga romana (63.48) y (62.49). Frutas: Limón (18.72), fresa (17.59), naranja (12.91), lima (12.23), pomelo rosa y rojo (11.64), zarzamora (11.39) y pomelo blanco (10.47).

Valor nutricional de los protagonistas virales:

Limón: Aporta 29 kcal, 53 mg de vitamina C (59% VD), 2.8 g de fibra y 138 mg de potasio . Posee propiedades antiinflamatorias .

Aporta 29 kcal, (59% VD), 2.8 g de y 138 mg de . Posee propiedades . Lima: Con 30 kcal, 29 mg de vitamina C (32% VD) y 33 mg de calcio , mejora la absorción de hierro .

Con 30 kcal, (32% VD) y 33 mg de , mejora la . Banana (Plátano): Aporta 89 kcal, 358 mg de potasio y 0.4 mg de vitamina B6 (20% VD), según datos de Statista.

Aporta 89 kcal, 358 mg de y 0.4 mg de (20% VD), según datos de Statista. Brócoli: Contiene 34 kcal, 89 mg de vitamina C (99% VD) y es una fuente de sulforafano , compuesto al que la ciencia atribuye propiedades anticancerígenas .

Contiene 34 kcal, (99% VD) y es una fuente de , compuesto al que la ciencia atribuye propiedades . Naranja: Proporciona 47 kcal, 53 mg de vitamina C (59% VD) y folato .

Proporciona 47 kcal, (59% VD) y . Tomate: Con 18 kcal, es rico en licopeno (antioxidante) y vitamina A (833 IU).

Así que la próxima vez que vayas al supermercado, más allá de ver las frutas con una pícara sonrisa al recordar una historia de ficción, aprovecha de comprar los alimentos frescos que más apoyen tu alimentación saludable.

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