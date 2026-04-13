México confirma fallecimiento de otro mexicano bajo custodia del ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó este lunes la muerte de otro ciudadano mexicano bajo custodia migratoria en Estados Unidos y exigió esclarecer las circunstancias del caso, en medio de una creciente preocupación por el número de fallecimientos registrados en centros de detención.

Según detalló la Cancillería, el mexicano fallecido es Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, quien murió el 11 de abril en Luisiana tras ser trasladado de urgencia a un centro médico. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han confirmado la causa del deceso.

El caso fue notificado al Consulado de México en Nueva Orleans por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que indicó que el hombre fue hallado inconsciente dentro del centro de detención y que el personal inició maniobras de reanimación antes de su traslado.

Cabrera había sido detenido en enero en Tennessee y permanecía bajo custodia desde entonces, tras ser trasladado posteriormente a Luisiana, donde ocurrió su fallecimiento.

Mecanismos de protección

Tras conocer lo ocurrido, autoridades consulares activaron mecanismos de protección y establecieron contacto con los familiares del migrante para brindar asistencia legal y acompañamiento. También mantienen comunicación con las autoridades estadounidenses para esclarecer lo sucedido.

La Cancillería expresó su inquietud por la repetición de este tipo de incidentes y advirtió sobre “deficiencias graves” en las condiciones de detención, que, según indicó, no cumplen con estándares de derechos humanos ni garantizan la protección de la vida.

En respuesta, instruyó a su red consular en Estados Unidos a reforzar las visitas a centros de detención y reiteró a los migrantes que pueden solicitar apoyo a través de consulados y líneas de asistencia.

El fallecimiento se suma a otros casos recientes que han generado tensión entre ambos países. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el mes pasado que su gobierno acudirá a instancias internacionales para denunciar la situación de los mexicanos detenidos, tras la muerte de otro migrante en California.

Con este nuevo caso, suman al menos 15 ciudadanos mexicanos fallecidos en centros de detención desde el regreso a la presidencia de Donald Trump, en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias y el aumento de detenciones en el país.

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