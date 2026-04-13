Omar Bravo, exjugador de Chivas, continuará detenido al negársele la fianza

El exjugador de las Chivas del Guadalajara, Omar Bravo, seguirá detenido en el Penal de Puente Grande de Jalisco. Esto, luego de que las autoridades mexicanas le negaron la posibilidad de continuar el proceso judicial en libertad.

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Bravo seguirá en prisión preventiva y bajo ese estatus podría estar hasta dos años. Según reseñaron medios mexicanos como Milenio, el equipo legal del exjugador introdujo la solicitud, pero fue negada por la justicia.

Cabe recordar que a finales de año, uno de sus abogados declaró que el panorama esperado es que Bravo reciba una sentencia de entre cinco y 10 años de prisión.

Novedades en el caso Omar Bravo.



El exfutbolista permanecerá en prisión luego de que las autoridades le negaron la posibilidad de enfrentar su proceso en libertad.



Por tanto, el exjugador de las Chivas seguirá bajo prisión preventiva hasta por dos años en el Penal de Puente… pic.twitter.com/kacqCqSWnH — José Luis Morales (@JLMNoticias) April 12, 2026

“Consideramos que no, porque uno de los hechos por los cuales se le imputó es cuando la menor tenía menos de 12 años; eso agrava la pena de tres a seis años (…) entonces la pena sería de cinco a 10 años de prisión”, dijo Juan Soltero.

En octubre en Zapopan, Jalisco, fue detenido Omar Bravo, luego de una denuncia por abuso sexual infantil agravado. La víctima, una adolescente de 17 años, presentó su testimonio junto con material audiovisual.

El exfutbolista es señalado de abusar de la menor cuando tenía 11 años en 2019, tras una denuncia recibida en la Vicefiscalía de Atención a Mujeres, Niños y Adolescentes en México.

Según la demanda, la presunta víctima habría sufrido tocamientos, proposiciones sexuales y amenazas de violencia o maltrato físico. De acuerdo con los reportes, la menor habría registrado los encuentros con Bravo tras no recibir credibilidad en el relato por parte de sus familiares.

No es la primera vez que Omar Bravo se ve envuelto en señalamientos relacionados con menores de edad. Antes de ser figura en Chivas, el delantero ya arrastraba un episodio que fue poco difundido en su momento.

Durante el inicio de su carrera, Bravo sostuvo una relación con Claudia Verónica Hernández Casas, quien tenía apenas 15 años cuando comenzaron a salir.

A los 16, Claudia quedó embarazada de Bravo, que tenía 22. Según su testimonio, la leyenda de Chivas no solo se negó a reconocer a la hija que tuvieron, sino que desapareció: cambió de número, se mudó y evitó cualquier tipo de contacto.



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