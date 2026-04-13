Pakistán busca organizar nueva ronda de diálogo entre EE.UU. e Irán para extender tregua

El gobierno de Pakistán inició gestiones diplomáticas para organizar una segunda fase de diálogos entre Estados Unidos e Irán, con el objetivo prioritario de prolongar el alto el fuego actual más allá del próximo 22 de abril.

Tras el cierre de la primera cumbre en Islamabad sin acuerdos firmes, los mediadores buscan reactivar el proceso para evitar el fin de la tregua de 14 días anunciada originalmente por el primer ministro Shehbaz Sharif.

Las reuniones iniciales entre el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el representante iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, concluyeron tras 21 horas de debate directo.

Aunque las delegaciones abandonaron la capital pakistaní, fuentes oficiales aseguran que el canal de comunicación permanece abierto. Según una diplomática de Pakistána la agencia EFE, el éxito se mide ahora por la capacidad de extender el cese de hostilidades.

Pakistán afirma que conversaciones avanzan en la “dirección correcta”

Por su parte, portavoces del gobierno pakistaní aclararon que, aunque existe un estancamiento temporal, las conversaciones avanzan en la “dirección correcta”. Según fuentes bajo anonimato, ambas partes han consensuado la mayoría de los puntos y solo restan temas específicos por resolver.

Desde Nueva Delhi, el embajador iraní Mohamad Fatahli condicionó la continuidad del diálogo al reconocimiento de sus intereses.

“Hemos anunciado formal y oficialmente que si ellos (EE.UU.) aceptan nuestras condiciones, es previsible que tengamos otra negociación”, afirmó Fatahli.

Postura de EE.UU. tras las negociaciones

Simultáneamente, el portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, recalcó que no se debía esperar un acuerdo en una sola sesión. Sin embargo, la postura de Washington se ha endurecido tras el retiro de su delegación.

Vance calificó la propuesta presentada como la “oferta final” de su país. Esta posición fue respaldada por el presidente Donald Trump, quien ordenó un bloqueo naval contra puertos iraníes poco después del cierre de la jornada en Islamabad.

A pesar de las fricciones por la situación en el Líbano y la presión militar, el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, calificó el encuentro de Islamabad como un “proceso diplomático abierto”. Los mediadores pakistaníes esperan que la presión internacional logre sentar nuevamente a las partes antes del vencimiento del plazo estipulado para la próxima semana.

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