Rentas en NYC alcanzan $4,380: estas son las ciudades cercanas más baratas para vivir en 2026

Encontrar un lugar para vivir sin que la renta consuma la mayor parte del salario se ha convertido en un desafío casi imposible en Nueva York. La ciudad, reconocida por su dinamismo, cultura y oportunidades, también lidera la lista como el mercado de alquiler más costoso del país, según el más reciente informe de la plataforma inmobiliaria Zumper.

El estudio, que analizó miles de anuncios activos en el área metropolitana, confirma una realidad que millones de residentes ya conocen: vivir en la Gran Manzana implica pagar cifras históricamente altas, incluso en medio de ligeras caídas anuales.

De acuerdo con el reporte, el precio medio de renta en la ciudad alcanza los $2,427 dólares mensuales. Sin embargo, esta cifra no refleja el costo real que enfrentan muchos inquilinos.

Para un departamento de una habitación, el precio puede escalar hasta los $4,380, una cifra que evidencia la presión del mercado inmobiliario. Aunque representa una disminución del 2% respecto al año anterior, sigue siendo uno de los niveles más altos registrados.

Este fenómeno responde a múltiples factores: alta demanda, oferta limitada, retorno de residentes tras la pandemia y el atractivo constante de la ciudad como centro financiero y cultural global. Para muchos, incluso un pequeño estudio puede significar destinar más del 50% de sus ingresos mensuales al alquiler.

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Ante estos costos, muchos neoyorkinos consideran mudarse a ciudades cercanas en busca de precios más razonables. Sin embargo, no siempre es tan significativo como se esperaría.

En Hoboken, por ejemplo, el alquiler de un departamento de una habitación puede llegar a los $3,620 mensuales, apenas $760 menos que en Nueva York.

Por su parte, Jersey City mantiene precios alrededor de $3,190, consolidándose como una de las alternativas más populares, pero todavía costosas.

Los precios comienzan a bajar ligeramente en West New York, donde el alquiler ronda los $2,400. Aun así, esta ciudad destaca por registrar la mayor caída anual en rentas, con un descenso del 15.8%, lo que podría indicar una tendencia de ajuste en el mercado.

Muchos habitantes de NYC prefieren seguir pagando alquileres costosos a cambio de las comodidades y facilidades que ofrece la ciudad. (Foto: Shutterstock)

Las opciones más económicas: rentas por debajo de $1,700

Para quienes realmente buscan alivio financiero, la clave está en alejarse más del núcleo urbano. El informe identifica tres ciudades donde aún es posible encontrar alquileres por debajo de los $1,700 mensuales.

La opción más accesible es Bridgeport, ubicada aproximadamente a una hora de Nueva York. Aquí, el precio promedio de un departamento de una habitación es de $1,520, tras una caída del 9% interanual.

Este nivel de renta representa cerca del 22.88% del ingreso anual promedio de un hogar en Nueva York ($79,713), una proporción considerada manejable según expertos en finanzas personales.

En segundo lugar aparece East Orange, donde los alquileres rondan los $1,600 mensuales. Aunque se registró un leve aumento del 0.6% en el último año, sigue siendo una alternativa atractiva por su cercanía (a unos 30 minutos de Manhattan).

Finalmente, Paterson ofrece precios cercanos a los $1,630, con una disminución anual del 8.9%. Esta ciudad, ubicada a unos 45 minutos, combina accesibilidad con costos relativamente bajos frente a otras opciones del área metropolitana.

¿Por qué muchos siguen quedándose en NYC?

A pesar de los altos costos, abandonar NYC no es una decisión sencilla. La ciudad no solo ofrece oportunidades laborales únicas, sino también una calidad de vida difícil de replicar en otros lugares.

Recientemente, Nueva York fue posicionada como una de las mejores ciudades del mundo, además de destacar como una de las más vibrantes en términos de vida nocturna y oferta cultural.

Para muchos residentes, factores como la cercanía al trabajo, la diversidad gastronómica, el transporte público y el acceso a entretenimiento justifican el alto costo de vida. Incluso elementos cotidianos forman parte de una identidad difícil de abandonar.

Un mercado en transformación

El informe de Zumper también sugiere que el mercado podría estar entrando en una fase de ajustes, especialmente en ciudades periféricas donde las rentas han comenzado a descender de forma significativa.

Sin embargo, expertos advierten que estos cambios no necesariamente indican una caída sostenida, sino más bien fluctuaciones temporales influenciadas por la economía, la inflación y la movilidad laboral.

Por ahora, la realidad es clara: vivir en NYC sigue siendo un lujo que muchos están dispuestos a pagar, mientras otros optan por explorar alternativas cercanas que les permitan equilibrar su presupuesto sin alejarse demasiado del corazón de la ciudad.

Finalmente, la decisión entre quedarse o mudarse dependerá no solo del costo, sino también del estilo de vida que cada persona esté dispuesta a priorizar.

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