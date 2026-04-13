Retiro de arroz orgánico Lundberg: cómo identificar los lotes afectados y qué hacer

Dos lotes de arroz blanco jazmín de la marca Lundberg Family Farms se están retirando del mercado debido a un riesgo de contaminación por material extraño.

Se trata de un retiro voluntario iniciado por la empresa el pasado 4 de abril, afectando a unas 4,500 cajas distribuidas en supermercados de todo el país, incluyendo cadenas como Wegmans, según confirmó un portavoz a Health.

Alerta de seguridad alimentaria: retiro de arroz jazmín

Bolsa de arroz jazmín blanco orgánico de Lundberg Family Farms, producto sujeto a un retiro voluntario del mercado por riesgo de material extraño. Crédito: Shutterstock

La cadena de supermercados Wegmans ha facilitado los detalles del retiro en su sitio web para que los consumidores puedan identificar el producto con precisión. Si tienes este producto en casa, revisa los siguientes datos críticos:

Nombre del producto: Arroz jazmín blanco orgánico, certificado Regenerative Organic Certified®.

Arroz jazmín blanco orgánico, certificado Regenerative Organic Certified®. Presentación: Bolsas de 2 libras.

Bolsas de 2 libras. Código UPC: 073416-040281.

073416-040281. Lotes y fechas de caducidad: Lote 260201 con fecha de caducidad 02/01/2027. Lote 260202 con fecha de caducidad 02/02/2027.

Alcance: El retiro abarca un total de 4,500 cajas.

La empresa notificó el retiro a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), agencia que lo clasificó como Clase II. Esta categoría se asigna a productos cuyo consumo “puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles, o en la que la probabilidad de consecuencias adversas graves es remota”.

Afortunadamente, hasta la fecha no se han reportado casos de personas afectadas por el consumo de este alimento.

La recomendación de las autoridades es revisar la despensa de inmediato, verificar la información del empaque y, en caso de coincidir con los lotes mencionados, evitar su consumo, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra para gestionar un reembolso.

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