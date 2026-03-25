Alerta de salud pública en Nueva Jersey y Washington: retiran carne de res por restos de metal

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) acaba de emitir una alerta de seguridad alimentaria para un lote específico de carne de res molida tras detectar la presencia de material extraño (metal).

El FSIS hace un llamado urgente a todos los consumidores para que revisen sus refrigeradores y congeladores. Aunque el producto ya no está en los estantes de las tiendas, el peligro real es que podría estar guardado en tu casa sin que lo sepas.

¿Qué se sabe del producto afectado?

Se trata de cortes de carne de Mom’s Organic Markets distribuidos en cinco estados del país, incluyendo Washington D.C., Massachusetts, Maryland, New Jersey, Pennsylvania y Virginia.

Para que puedas identificarlo fácilmente, busca estas características en el empaque:

Nombre: White Oak Pastures, Grass-Fed Ground Beef , Radically Traditional Farming.

White Oak Pastures, , Radically Traditional Farming. Presentación: Paquetes de plástico de 16 oz (1 lb) , envasados al vacío.

Paquetes de plástico de , envasados al vacío. Fecha de producción: 26 de febrero de 2026.

26 de febrero de 2026. Sello USDA: Debe decir “EST. 34729” .

Debe decir . Código en la parte posterior: 105761 con fecha de consumo preferente del 19/03/26.

¿Qué debes hacer si tienes el producto? Afortunadamente, las autoridades sanitarias no han recibido reportes de personas enfermas, sin embargo, es preciso verificar las etiquetas. En caso de tenerlo en casa, evita su consumo: puedes descartarlo o regresarlo al lugar de la compra para un reintegro.

Recuerda que la presencia de materiales como el metal puede causar lesiones graves al ser consumidos, según contemplan las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Si tienes alguna duda o comentario, puedes comunicarte directamente con la empresa al (229) 641-2081 (atención con el Sr. Justin Wiley de White Oak Pastures) o escribir al correo feedback@whiteoakpastures.com.

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