Richarlison admite pensamientos suicidas después de Qatar 2022: “Quise chocar contra un muro”

Tras la eliminación de Brasil del Mundial de Qatar 2022, Richarlison reveló que atravesó una crisis emocional tan profunda que llegó a contemplar quitarse la vida.

En una entrevista con France Football, el delantero del Tottenham Hotspur de la Premier League de Inglaterra admitió que atravesó por una depresión severa tras la eliminación de Brasil a manos de Croacia en Qatar 2022.

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Dans un entretien à France Football ce samedi, Richarlison a indiqué qu'il ne comptait pas prendre son téléphone s'il était convoqué pour la Coupe du monde 2026. L'attaquant brésilien avait été "perturbé" par l'attention autour de lui lors du Mondial 2022.https://t.co/Nks30IozEJ — RMC Sport (@RMCsport) April 11, 2026

“Después del Mundial de 2022 caí en una depresión. Todas las desgracias posibles se abatieron sobre mí: la eliminación, la traición de mi agente, problemas familiares, contratiempos físicos. Durante un año y medio, me di un golpe tras otro cada día”, reveló.

Según el atacante, la concatenación de todos estos hechos lo hizo sentirse en un “pozo sin fondo”. Entretanto, Richarlison aseguró que el uso de redes sociales afectó su concentración durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Si juego el próximo Mundial, dejaré el móvil en casa. En 2022, me encontré inmerso en problemas personales y familiares, y por eso no rendí bien contra Croacia, cuando además sufrí una lesión“, dijo.

“Quise chocar contra un muro”

El delantero del Tottenham pudo solucionar su crisis emocional gracias a la ayuda de un profesional y el apoyo de su familia. “Conocí a un abogado honesto que se hizo cargo de mis asuntos personales, mientras yo fui a consultar a un psicólogo”, indicó.

“Y lo más importante de todo es que conocí a mi esposa, y con ella todo se volvió diferente. Antes estaba en un momento muy delicado de mi vida. Un día, conduciendo, pensé en estrellarme contra un muro. Hoy, cuando lo pienso, me digo que ya no tiene sentido”, reveló.

Richarlison de Andrade empezó en el fútbol brasileño con América Mineiro y luego con Fluminense. Su talento lo llevó al Watford de la Premier League de Inglaterra, pero fue en Everton donde disparó su carrera.

Sus números lo llevaron al Tottenham, donde ha alternado momentos de brillantez con etapas marcadas por lesiones y altibajos. Sin embargo, en la selección brasileña ha tenido notable rendimiento, como en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde conquistó el oro.



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