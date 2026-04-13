Ataque al autobús de un equipo en Ghana causó la muerte del futbolista Dominic Frimpong

La conmoción se ha apoderado del fútbol mundial este lunes por la muerte de la promesa de Ghana Dominic Frimpong. El jugador de 20 años fue asesinado después de que el autobús del Berekum Chelsea de la Premier League de ese país fuese atacado por un grupo de presuntos ladrones armados, dijo la Asociación de Fútbol de Ghana.

El hecho ocurrió el pasado domingo cuando Berekum Chelsea regresaba de su partido contra Samartex en Samreboi, en el sur de Ghana, confirmó el club en un comunicado.

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🚨 Ghana Premier League club Berekum Chelsea have confirmed 20-year-old player Dominic Frimpong has sadly passed away.



The team bus was attacked by armed robbers on their way from a league game, which ended up in Dominic Frimpong getting shot. pic.twitter.com/RTM63v6Ey3 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 13, 2026

¿Qué ocurrió?

“Hombres enmascarados con pistolas y rifles de asalto comenzaron a disparar contra nuestro autobús mientras el conductor intentaba dar marcha atrás. Los jugadores y el personal huyeron a los arbustos cercanos para cubrirse”, detalló el escrito.

Posteriormente, el equipo confirmó que uno de los jugadores resultó gravemente herido y recibió atención médica en un hospital cercano.

Horas más tarde, la Asociación de Fútbol de Ghana informó que el extremo de 20 años Dominic Frimpong murió en el incidente. Según el reporte, recibió un disparo en la cabeza.

“Este trágico incidente no solo es una gran derrota para el Chelsea de Berekum, sino también para el fútbol de Ghana en su conjunto. Dominic era un joven talento prometedor cuya dedicación y pasión por el juego encarnaban el espíritu de nuestra liga”, precisaron.

The Ghana Premier League firmly expresses its unwavering backing for Berekum Chelsea following a reported armed robbery incident involving the club during their return journey from their Matchday 29 fixture against FC Samartex 1996.



The league conveys deep concern over the… pic.twitter.com/DtluwoLpbH — 🇬🇭 Ghana Premier League (@GhanaLeague) April 13, 2026

Dominic Frimpong se desempeñaba en la posición de extremo. Con tan solo 20 años, ya jugaba en la Ghana Premier League con el Berekum Chelsea FC, uno de los clubes históricos del país.

En enero de 2026, Frimpong llegó cedido desde el Aduana FC al Berekum Chelsea. Su cesión estaba prevista para durar toda esta temporada. En total, llegó a disputar 13 partidos oficiales en los que anotó dos goles.

Este tipo de incidentes violentos no son un hecho aislado en Ghana. En 2023, el autobús de otro equipo de la Premier League de Ghana, Legon Cities, fue atacado por presuntos ladrones armados, aunque no se reportaron heridos.



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