Argentino Guillermo Hoyos nombrado nuevo técnico del Inter Miami

Inter Miami vuelve a comenzar desde cero y es que este martes, el conjunto campeón de la MLS anunció de manera sorpresiva la decisión de Javier Mascherano de dar un paso al costado y dejar su cargo como entrenador de las Garzas.

Ahora tras la salida de Mascherano, el club de las Garzas anunció mediante un comunicado que el argentino Ángel Guillermo Hoyos se convierte en el reemplazo del ‘Jefecito’, al menos de manera interina, pues así lo reveló el equipo.

“Guillermo Hoyos asumirá el cargo de director técnico del primer equipo para los próximos partidos”, compartió el club a través de su web tras el anuncio de la salida de Mascherano.

Guillermo Hoyos led his first training session as the new head coach, with the team focusing on the upcoming match in Colorado. pic.twitter.com/FGKNijQ2zk — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

Mucha ilusión

En lo personal, Hoyos dejó ver la dimensión emocional que representa asumir este reto en la MLS. Su discurso estuvo cargado de convicción y gratitud, sin esconder el peso del momento: “Vivo esta posibilidad con mucha ilusión y sueños. Hemos estado mucho tiempo en el fútbol. Soy una persona creyente y lo vivo como una bendición. Tengo un profundo agradecimiento la confianza que depositan en uno”. Una declaración que refleja tanto su recorrido como su forma de entender el fútbol más allá del resultado inmediato.

Ya enfocado en lo que viene, el técnico dejó claro el estándar competitivo que pretende sostener en el equipo. Con la mirada puesta en el siguiente compromiso, marcó la identidad que buscará mantener: “Estamos preparando el partido que viene ante Colorado. Inter Miami es un equipo ganador y gana a través del mejor futbolista del mundo y de un plantel que exige. Inter Miami tiene que salir a jugar y ganar en todos los campos. Es una forma de vivir más que de jugar. Y eso refleja las ganas de hacer un buen partido ante el próximo rival”.

El nuevo técnico optó por un tono respetuoso al referirse a su antecesor: “Sobre la salida de Javier no puedo decir nada porque es una decisión propia de cada uno. Nos deja y tenemos un profundo agradecimiento por el año y medio que estuvo con nosotros. Hemos salido campeones y nos dejó mucho. No puedo decir mucho más porque es una decisión personal”.

🗣️ Primeras palabras de Guillermo Hoyos como entrenador de Inter Miami CF pic.twitter.com/WosRBkucjm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

¿Quién es Guillermo Hoyos, el nuevo DT interino de Inter Miami?

Hoyos dejará de lado su función como director deportivo de Inter Miami para asumir como entrenador interino, con lo cual regresa a los banquillos tras su última etapa en Bolivia, en donde estuvo al frente de Oriente Petrolero en 2023.

En dicho club, Hoyos dirigió 13 partidos, en los cuales solamente pudo ganar uno solo, sumando cuatro empates y ocho descalabros, que significaron el fin de su breve etapa.

Anterior a dicho proceso, Guillermo Hoyos estuvo al frente de Talleres de Córdoba en Argentina, en Aldosivi y en la Liga MX con el Atlas, sumando en total 57 partidos dirigidos, en los que acumuló 15 triunfos, 12 empates, y 28 descalabros, por lo que ahora su etapa en Miami buscará revertir dichos números negativos y dejar a Inter Miami en una buena posición de cara al nombramiento de un nuevo entrenador, mismo en el que ya trabaja Inter Miami.

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