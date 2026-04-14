Tren al Metlife Stadium aumentará a más de $100 dólares sus viajes durante el Mundial 2026

New Jersey Transit está considerando cobrar a los pasajeros más de $100 dólares por los billetes de tren de ida y vuelta entre la estación Penn Station de Nueva York y el MetLife Stadium para los partidos de la Copa del Mundo 2026.

Según informa The Athletic, eso supondría un aumento de más de siete veces con respecto al precio habitual de los billetes de ida y vuelta, que es de $12.90 dólares.

“Los precios de los billetes para viajar el día del partido aún no se han concretado y cualquier referencia a los costos sería una especulación sin confirmar”, declaró John Chartier, portavoz de NJ Transit.

From @TheAthleticFC: New Jersey Transit is currently planning to charge more than $100 for return rail tickets from Penn Station to MetLife Stadium for FIFA World Cup games.



The 18-mile rail journey ordinarily costs $12.90 for a return ticket. https://t.co/vjGqvpr1qT — The New York Times (@nytimes) April 14, 2026

Gobernadora busca soluciones

La gobernadora del estado, Mikie Sherrill, afirmó en una rueda de prensa el lunes que, desde que asumió el cargo a principios de este año, ha tratado de reducir la carga que los costos del Mundial suponen para los contribuyentes de New Jersey.

“Una de las cosas clave que quería asegurar era que no íbamos a pagar el traslado de las personas que asistan a la Copa del Mundo a costa de los contribuyentes y los residentes de New Jersey”, declaró Sherrill.

Se estima que el costo de los servicios que prestará NJ Transit para los ocho partidos del Mundial en el MetLife ascenderá a 48 millones de dólares, según el medio.

De acuerdo con fuentes de la compañía, los requisitos de seguridad de la FIFA son tan estrictos que los partidos cuentan con el perímetro de seguridad más elevado de cualquier evento celebrado en el estado.

Aumento en el NJ Transit. AP Photo/Seth Wenig

Aumentos por el Mundial 2026

Con esta medida, NJ Transit se suma a otras jurisdicciones que prevén incrementos en el transporte durante el torneo, como Massachusetts, donde el precio del viaje de ida y vuelta pasará de $20 dólares a más de $75 dólares para desplazarse desde Boston al Gillette Stadium en Foxborough.

También se ha confirmado que el servicio alternativo de autobuses entre Boston y los estadios costará $95 dólares por asiento, según The Athletic.

Según los acuerdos con la FIFA, durante el Mundial las ciudades anfitrionas asumen los costos de seguridad, protección, adaptaciones de los estadios y transporte público, mientras que el organismo rector del futbol mundial obtiene los ingresos por venta de entradas, derechos de retransmisión, concesiones, patrocinios y aparcamientos oficiales.

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