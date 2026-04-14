Renunció Matt Crocker director deportivo de US Soccer a dos meses del Mundial 2026

A dos meses del debut de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026, la US Soccer recibió este martes una fuerte sacudida a nivel directivo y es que el director deportivo Matt Crocker dejará a la Federación estadounidense para asumir un rol similar con otra Federación.

El dirigente dejará la organización para asumir un nuevo desafío en el fútbol internacional, en un momento clave para la estructura deportiva del país, con el Mundial 2026 y la Copa del Mundo Femenina 2027 en el horizonte.

Mientras se consolida la transición, las operaciones deportivas quedarán bajo la conducción conjunta del Director de Operaciones, Dan Helfrich, el Subdirector Deportivo, Oguchi “Gooch” Onyewu, y la Jefa de Desarrollo de la Selección Nacional Juvenil Femenina, Tracey Kevins.

El tridente trabajará de manera coordinada con el resto del equipo directivo para garantizar la continuidad de los proyectos ya en marcha.

Matt Crocker is leaving his position as U.S. Soccer’s sporting director with immediate effect to take a similar role with Saudi Arabia, sources told @ByDougMcIntyre pic.twitter.com/Me5eg4Hqtz — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 14, 2026

Crecimiento de US Soccer

Desde la Federación aclararon que Helfrich brindará supervisión y apoyo ejecutivo a todas las áreas deportivas, en estrecha colaboración con Onyewu, Kevins y el staff técnico y administrativo, apuntando a sostener el crecimiento que experimentó US Soccer en los últimos años.

“En los últimos años, la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) ha experimentado un crecimiento significativo en todos los ámbitos de nuestra organización deportiva, y agradecemos a Matt el papel que desempeñó en este progreso”, expresó JT Batson, director ejecutivo y secretario general de US Soccer.

“Matt contribuyó a impulsar pasos importantes en toda nuestra organización deportiva, y le estamos muy agradecidos por sus aportaciones. Confiamos en nuestra estrategia, nuestro equipo directivo, nuestros entrenadores y nuestro personal técnico. Seguiremos construyendo la estructura adecuada para el futuro y estamos bien posicionados para tomar las decisiones necesarias a corto, mediano y largo plazo”, añadió al respecto.

Mensaje de despedida de Matt Crocker

Crocker, por su parte, dejó un mensaje de despedida destacando el momento que atraviesa el fútbol estadounidense. “Ha sido un privilegio formar parte de la Federación de Fútbol de Estados Unidos durante un período tan importante para este deporte en el país”, afirmó a Reuters.

“Agradezco a todas las personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar en la Federación, desde nuestros entrenadores y jugadores hasta nuestro personal técnico y administrativo. Estoy orgulloso de lo que hemos construido juntos y confío en que el equipo actual seguirá impulsando el fútbol y cosechando éxitos dentro y fuera del campo”, agregó en su despedida.

Durante su ciclo, US Soccer fortaleció su departamento deportivo con el objetivo de respaldar el rendimiento de sus 27 selecciones nacionales y fomentar el desarrollo del fútbol en todo el país. Iniciativas como la filosofía de juego y visión deportiva de US Way y la Estrategia de Desarrollo de Jugadores (Pathways Strategy) seguirán vigentes y bajo la conducción del actual liderazgo técnico.

Además, tras registrar su año financiero más exitoso, US Soccer anunció que continuará reinvirtiendo recursos récord en el deporte.

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