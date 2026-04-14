Javier Mascherano renuncia al Inter Miami por “motivos personales”

“Por motivos personales” Inter Miami y el entrenador argentino Javier Mascherano anunciaron este martes el fin de la relación laboral.

Por medio de un comunicado en redes sociales, el conjunto de Florida informó que Mascherano abandona el cargo en pleno desarrollo de la temporada de la MLS que había iniciado hace varias semanas.

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“Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador principal del Inter Miami CF”, declaró Mascherano en el comunicado del club.

El exjugador argentino no detalló las razones personales que la obligaron a separarse del cargo y se limitó a extender agradecimientos al equipo.

“Me gustaría agradecer al club la confianza que depositaron en mí, en cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente en los jugadores, que nos hicieron posible vivir momentos inolvidables”, dijo.

También quiero dar las gracias a los fans y a La Familia, porque nada de esto habría sido posible sin ellos.Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseando lo mejor al club”, concluyó Mascherano.

Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star.



🔗 https://t.co/fHUABSFBhp pic.twitter.com/LFJ61zB6y3 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

La renuncia de Mascherano llega en pleno desarrollo de la temporada con el Inter Miami habiendo disputado siete partidos, de los que se llevó tres victorias, tres empates y una derrota.

Actualmente, el Inter Miami va en tercer lugar en la Conferencia Este y novena posición en la tabla general. En la Concachampions fueron eliminados en octavos de final.

Mascherano llegó al Inter Miami a mitad del año 2024 con el equipo fuera de playoffs. El argentino logró levantar al conjunto de Florida y meterlo en los playoffs, aunque terminó cayendo en primera ronda.

En la Leagues Cup 2024 terminaron eliminados en cuartos de final. En la temporada 2025 salió campeón de la MLS dando su primera estrella al Inter Miami con 21 partidos ganados, siete empatados y seis perdidos.

También fue campeón de la Leagues Cup 2025 con Messi como MVP del torneo. En la US Open Cup cayó en semifinales, pero destacaron en el Mundial de Clubes llegando hasta octavos de final.

En total, Mascherano estuvo a cargo del Inter Miami por 90 partidos, en los que ganó 52, empató 22 y perdió 16.



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