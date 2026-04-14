EE.UU. propone suspensión mínima de 20 años del enriquecimiento de uranio de Irán, según fuentes

Estados Unidos propuso a Irán una suspensión mínima de 20 años de su programa de enriquecimiento de uranio como condición para finalizar el conflicto entre ambas naciones, una cifra que contrasta con la contraoferta iraní de limitar dicha pausa a un máximo de cinco años, así lo dio a conocer una fuente familiarizada a ABC News.

Además del límite de dos décadas, la propuesta estadounidense establece una serie de restricciones adicionales cuyos detalles técnicos no han sido revelados de manera inmediata.

Durante las conversaciones sostenidas el pasado fin de semana en Islamabad, la delegación iraní planteó formalmente limitar la pausa de su programa nuclear a un máximo de cinco años.

Rechazo previo a propuesta iraní

De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times, el presidente de Estados Unidos ya habría rechazado la contraoferta de cinco años presentada por el gobierno iraní, manteniendo la presión para lograr un compromiso a mucho más largo plazo.

Asimismo, Estados Unidos pidió que las reservas de uranio altamente enriquecido sean retiradas del territorio iraní. Por su parte, los negociadores de Teherán manifestaron su negativa a trasladar estos suministros fuera de sus fronteras.

Como alternativa a la extracción del material, Irán propuso realizar una reducción significativa en los niveles de enriquecimiento de sus reservas actuales. El objetivo sería garantizar que el componente no pueda ser utilizado de forma inmediata en la fabricación de armamento nuclear, aunque permaneciendo bajo custodia nacional.

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