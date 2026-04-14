Hay más de 150,000 personas en lista de espera de apartamentos NYCHA y algunos han sido invadidos

Hay más de 150,000 personas soñando obtener un apartamento barato de vivienda pública en la ciudad de Nueva York (NYCHA) y algunas familias llevan en la lista de espera más de una década.

En paralelo, un grupo de personas ha logrado entrar violando las normas: los ocupantes ilegales (squatters). El Departamento de Investigación de la ciudad de Nueva York (DOI) publicó un informe que revela que 548 apartamentos vacíos fueron ocupados ilegalmente en los últimos tres años y ello dio lugar a 81 arrestos.

Esos casos de ocupación ilegal ocurrieron en edificios de la NYCHA en toda la ciudad. Incluso en Castle Hill Houses (El Bronx), la policía encontró muerto a un pandillero dentro de un apartamento que en teoría estaba desocupado. En Surfside Gardens (Brooklyn) NYPD arrestó a dos hombres y recuperó una pistola en otro apartamento vacío.

“Es algo espantoso”, afirmó a ABC News el concejal Alex Avilés, defensor desde hace mucho tiempo de los residentes de NYCHA. “Es sólo una fuente de estrés adicional para familias que ya se encuentran bajo una presión considerable, viviendo en edificios que son un desastre”.

Daniel Greene, vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Gestión de Propiedades de la NYCHA, ha visto personalmente cada uno de los apartamentos en cuestión. “Resulta frustrante debido al tiempo que nos lleva realizar el trabajo y al costo que conlleva”, comentó.

Explicó que los ocupantes ilegales accedieron a apartamentos que habían quedado vacíos recientemente y que se encontraban en proceso de renovación para solucionar problemas como la presencia de pintura con plomo y asbesto. “Para nosotros, prevenir la ocupación no autorizada o la intrusión ilegal en nuestras unidades constituye una preocupación realmente importante”, señaló Greene.

El informe del DOI formuló una serie de recomendaciones. Entre ellas se incluye la realización de más inspecciones. El informe indicaba que “NYCHA no inspecciona de manera proactiva sus apartamentos vacíos”. Otra recomendación consiste en mejorar los sistemas de cierre de las unidades de NYCHA, así como las llaves que utiliza.

La agencia municipal ha declarado que está implementando ambas medidas, junto con otras adicionales. “Hemos aceptado dichas recomendaciones este mismo mes y ya hemos comenzado a realizar inspecciones mensuales y a llevar un mejor registro de las mismas”, afirmó Greene.

Además NYCHA colabora con NYPD y tiene su propio departamento jurídico para investigar los casos sospechosos de ocupación ilegal. “La seguridad de nuestros residentes es primordial; lo más importante que buscamos en nuestros edificios es que los residentes estén seguros”, aseguró Greene.

NYCHA envió a ABC News un comunicado en respuesta a este reportaje: “Además de haber logrado un aumento significativo en el número de nuevos inquilinos que se han mudado a sus viviendas en los últimos años, en 2023 NYCHA puso en marcha una colaboración con el NYPD con el fin de erradicar la actividad delictiva en las unidades vacantes situadas en propiedades de la NYCHA; dicha iniciativa dio lugar a la creación de la Unidad de Recuperación (Reclamation Unit) de la Oficina de Vivienda del NYPD.

Desde su implementación, esta colaboración ha permitido recuperar más de 600 unidades vacantes que se encontraban ocupadas por personas no autorizadas. NYCHA trabaja en estrecha colaboración con el DOI en numerosos ámbitos y, si bien este organismo no participó en estas iniciativas desde el principio -incorporándose en una etapa posterior-, hemos aceptado las recomendaciones del DOI y continuaremos con esta labor en apoyo a nuestra misión conjunta de proporcionar una vivienda segura a los residentes de NYCHA”.

A considerar:

-La Autoridad de Vivienda Pública de la ciudad de Nueva York (NYCHA) suma más habitantes que toda la población de urbes como Boston o Denver.

-La vivienda asequible es una preocupación constante en NYC: según un reciente estudio, más de 16,300 apartamentos saldrán al mercado en Nueva York tras conversión de oficinas debido a presiones financieras y demográficas e incentivos respaldados por el gobierno local. Pero sus alquileres no son económicos.

-En agosto de 2025 el Concejo Municipal de Nueva York aprobó un plan de rezonificación que permitiría la construcción de unas 9,500 nuevas viviendas en Midtown Manhattan, donde las normas urbanísticas que datan de hace décadas habían bloqueado levantar nuevos edificios residenciales.

–Para denunciar un caso de discriminación de vivienda o hacer alguna consulta sobre ese tema, puede visitar esta página de la Defensoría Pública de NYC.