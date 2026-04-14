Hochul atribuye el estancamiento del plan climático de Nueva York a una demanda de activistas

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, atribuyó a una demanda presentada por activistas ambientales el estancamiento del plan climático estatal y el debate en torno a la posible modificación de la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria de 2019, en medio de las negociaciones presupuestarias en el estado.

Hochul señaló que la falta de avances en la implementación del sistema de límites e inversión de emisiones responde, en parte, a la acción legal interpuesta tras el incumplimiento de plazos establecidos en la normativa climática, reseñó City & State New York.

La gobernadora afirmó que el litigio ha limitado el margen de acción de su administración y ha llevado al actual punto de bloqueo.

“Nos vemos obligados a hacerlo debido a los defensores que nos demandaron”, declaró Hochul en un evento en Troy, al referirse a la presión judicial derivada de la ley. “Nos llevan a juicio, perdemos, y ahora no me queda más remedio que cambiar la ley o infringirla”, añadió.

Nueva York no cumplió plazo

La ley climática de 2019 exigía la publicación de regulaciones para un programa de límites máximos de emisiones e inversión antes de 2024. Tras no cumplirse ese plazo, organizaciones ambientalistas presentaron una demanda contra el Estado.

Un juez determinó posteriormente que la administración debía emitir las normas o adoptar medidas equivalentes para cumplir los objetivos climáticos, estableciendo un nuevo plazo judicial. La administración estatal apeló la decisión, lo que prolongó el conflicto legal.

En este contexto, Hochul ha planteado la posibilidad de modificar la legislación como parte del proceso presupuestario. Esto ha generado críticas de legisladores progresistas y organizaciones ambientales.

Las negociaciones entre la gobernadora, el Senado y la Asamblea también se mantienen estancadas por otras propuestas como la reforma del sistema de seguros de automóviles.

El líder adjunto de la mayoría del Senado, Michael Gianaris, señaló que la gobernadora debe mostrar mayor flexibilidad para destrabar las conversaciones, indicó City & State New York.

Hochul, sin embargo, sostuvo que su administración ha mantenido un diálogo constante y que existen avances en las conversaciones. También defendió su enfoque al señalar que busca proteger la asequibilidad y evitar un aumento de los costos energéticos para los residentes del estado.

Cumplir la ley original o negociar

Organizaciones ambientales y defensores del clima sostienen que el gobierno estatal debería cumplir la ley original o negociar dentro del marco judicial, en lugar de impulsarla modificación de la normativa.

La activista Liz Moran, de Earthjustice New York, acusó a la gobernadora de responsabilizar a los demandantes por decisiones que corresponden al Ejecutivo y afirmó que no existe justificación para debilitar la ley climática vigente.

Sigue leyendo:

• Expertos cuestionan plan energético de Hochul tras alza del petróleo: advierten mayor dependencia y costos

• Hochul presiona para que se revoque la ley climática de Nueva York en medio de su campaña electoral

• ¿Por qué el clima cambia tan rápido en Nueva York?: calor récord un día y nieve al siguiente