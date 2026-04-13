Chris Payton, exjugador de NFL, murió a los 30 años en un accidente automovilístico en Florida

El exjugador de Detroit Lions, Tennessee Titans, Minnesota Vikings y Las Vegas Raiders, Chris Payton-Jones, murió en un accidente automovilístico en Florida el pasado sábado por la noche.

De acuerdo con News 4 Jacksonville, Payton-Jones, que tenía 30 años, se estrelló contra una camioneta en el condado de Alachua. Los tres pasajeros del camión resultaron heridos y Chris fue el que perdió la vida.

A beloved teammate. An even greater man.



Rest in peace, CPJ 💙 pic.twitter.com/ixXfKWc5Ua — United Football League (@TheUFL) April 12, 2026

Según la Patrulla de Carreteras de Florida, conducía un sedán en sentido contrario por la carretera estatal 24, en Gainesville, cuando chocó de frente contra una camioneta. Tras el impacto, su vehículo volcó y se incendió, y fue declarado muerto en el lugar.

Chris Payton‑Jones nació en Jacksonville, Florida, y jugó en Sandalwood High School antes de llegar a la Universidad de Nebraska. El ex cornerback jugó 26 partidos como titular en tres temporadas.

Uno de sus mejores años fue en 2016 con tres intercepciones, 10 pases defendidos y 37 tacleadas, siendo nombrado All‑Big Ten Honorable Mention. En 2017 sufrió una lesión de rodilla que lo dejó fuera medio año, pero regresó para cerrar su etapa universitaria.

No fue seleccionado en el Draft 2018, pero firmó como agente libre con los Detroit Lions. Fue cortado al final del campamento, pero inmediatamente encontró espacio en la NFL.

En la NFL jugó 29 partidos de temporada regular, acumulando y dejando registros de 48 tacleadas y siete pases defendidos. Durante su paso por la National Football League defendió a las franquicias de Arizona Cardinals (2018‑2020), Detroit Lions (2020), Minnesota Vikings (2020), Tennessee Titans (2021), Las Vegas Raiders (2022).

Tras su salida de la NFL, Payton‑Jones mantuvo su carrera viva en ligas profesionales emergentes. En 2023 jugó con Seattle Sea Dragons en la XFL. Posteriormente, se marchó a St. Louis Battlehawks de la UFL; con ellos disputó 18 partidos, registrando 56 tacleadas y dos intercepciones.

En enero de 2026, había anunciado su retiro del fútbol profesional para dedicarse a su faceta como creador de contenido deportivo. Su canal Flashflix superaba el millón de visualizaciones, con análisis, entrevistas y contenido personal.



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