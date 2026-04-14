Netflix anuncia la fecha de estreno de “Little House on the Prairie” con la publicación del tráiler

La plataforma de Netflix no para de crear proyectos y casi diariamente genera un nuevo anuncio para todos sus seguidores. En esta ocasión, presentaron el tráiler oficial de la nueva versión de la serie inspirada en los libros de Laura Ingalls titulada “Little House on the Prairie” o su versión en español “La Casa de la Pradera”.

De acuerdo a la publicación compartida en el Instagram de Netflix Latinoamérica, esta producción será estrenada a partir del 9 de julio, únicamente en su plataforma, y ya tienen proyectada la segunda temporada.

Sinopsis

“La Casa de la Pradera” relata la historia de la familia Ingalls, quienes dejaron su vida en la ciudad de Wisconsin para aventurarse en las praderas de Kansas City en busca de una vida mejor, donde viven un sinfín de nuevas y duras experiencias.

Charles es el padre de familia, Caroline la madre, mientras que Mary y Laura (autora del icónico libro “Little House”) son las hermanas de la pequeña Carrie, quien en principio cuenta el breve resumen de la historia en el tráiler.

Tráiler de “Little House on the Praidie”

En las imágenes de la primera temporada se aprecia la mudanza de la familia hacia una zona donde no eran bien vistos por todos y donde debieron construir su hogar con sus manos.

La familia Ingalls debe superar miles de obstáculos que se le presentaban día a día, teniendo que luchar hasta contra el clima. Sin embargo, eso no les impedía mantenerse unidos y compartir como la grandiosa familia que reflejan ser.

La historia narra una gran muestra de valentía, superación, expansión y unión familiar; remontándose aproximadamente al año de 1870, donde los recursos eran sumamente escasos. Muchos internautas manifestaron su entusiasmo de ver esta nueva versión, luego de aquel icónico libro escrito por Laura Ingalls.

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