American Music Awards 2026: Taylor Swift lidera las nominaciones
Taylor Swift cuenta con ocho nominaciones en los American Music Awards, mientras que Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Sombr y Morgan Wallen tienen siete
Taylor Swift lidera la lista de nominaciones de los American Music Awards 2026 (AMAs) tras el éxito de su álbum “The Life of a Showgirl”. Le siguen de cerca con siete nominaciones los artistas Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Sombr y Morgan Wallen.
La estrella pop es una de las artistas más premiadas en los American Music Awards. Este año, compite en las categorías de artista del año, mejor artista pop femenina, álbum del año y mejor álbum pop por ‘The Life of a Showgirl’. También compite en las categorías canción del año, mejor canción pop y mejor video musical. “Elizabeth Taylor” está nominado en la categoría “Canción del Verano”.
Taylor Swift es considerada la reina de los AMAs, ya que ostenta el récord de 40 premios AMA en su carrera.
La 52.ª edición de los American Music Awards se celebrará el 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ceremonia se emitirá por CBS por segundo año consecutivo, tras décadas transmitiéndose por ABC.
La presentadora de esta edición será la rapera y actriz Queen Latifah. En esta premiación, el público vota a los ganadores a través de una página web y las redes sociales.
Para esta edición se incluyeron 10 nuevas categorías: gira revelación, álbum revelación, mejor canción retro, mejor interpretación vocal, canción del verano, artista pop revelación, artista country revelación, artista hip-hop revelación, artista latino revelación, artista rock/alternativo revelación y mejor artista americana/folk.
A continuación, la lista completa de nominados de esta edición de los American Music Awards 2026:
CATEGORÍAS GENERALES
Artista del año:
Bad Bunny
Bruno Mars
BTS
Harry Styles,
Justin Bieber,
Kendrick Lamar,
Lady Gaga,
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
Nuevos artistas del año
Alex Warren
Ella Langley
KATSEYE
Leon Thomas
Olivia Dean
sombr
Álbum del año
Cardi B – “AM I THE DRAMA?”
Fuerza Regida – “111xpantia”
Justin Bieber – “SWAG”
Lady Gaga – “Mayhem”
Morgan Wallen – “I’m The Problem”
Olivia Dean – “The Art of Loving”
Playboi Carti – “MUSIC”
Sabrina Carpenter – “Man’s Best Friend”
Tate McRae – “So Close To What”
Taylor Swift – “The Life of a Showgirl”
Canción del año
Alex Warren – “Ordinary”
Ella Langley – “Choosin’ Texas”
Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
Kehlani – “Folded”
Leon Thomas – “MUTT”
Morgan Wallen – “I’m The Problem”
Olivia Dean – “Man I Need”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
sombr – “back to friends”
Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Colaboración del año:
BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All The Way”;
David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – “Gone Gone Gone”;
Morgan Wallen, Tate McRae – “What I Want”;
PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”;
Shaboozey, Jelly Roll – “Amen”
Canción social del año
Disco Lines, Tinashe – “No Broke Boys”
PinkPantheress – “Illegal”
Role Model – “Sally, When The Wine Runs Out”
Tyla – “CHANEL”
Zara Larsson – “Lush Life”
Mejor video musical
KATSEYE – “Gnarly”
ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – “Berghain”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Tyla – “CHANEL”
Mejor banda sonora
F1 El álbum
Hazbin Hotel: Temporada dos
KPop Demon Hunters
Wicked: For Good
Charli xcx – Cumbres Borrascosas
Gira del año:
Beyoncé – “Cowboy Carter Tour”
Kendrick Lamar, SZA – “Grand National Tour”
Lady Gaga – “The Mayhem Ball”
Oasis – “Oasis Live ’25 Tour”
Shakira – “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”
NUEVO – Gira Breakout
Benson Boone – “American Heart World Tour”
Kali Uchis – “The Sincerely, Tour”
The Marías – “Submarine Tour”
Megan Moroney – “Am I Okay?” Tour
Sleep Token – “Even in Arcadia Tour”
NUEVO – Álbum revelación del año
Olivia Dean – “The Art of Loving”
sombr – “I Barely Know Her”
Zara Larsson – “Midnight Sun”
NUEVO – La mejor canción retro
para quienes no son rubias: “What’s Up”
Black Eyed Peas: “Rock That Body”
Goo Goo Dolls: “Iris”
NUEVO – Mejor interpretación vocal
Alex Warren – “Ordinary”
Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
Lady Gaga – “Abracadabra”
RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”
SIENNA SPIRO – “Die on this Hill”
NUEVO – Canción del verano
Alex Warren – “FEVER DREAM”
Bella Kay – “iloveitiloveitiloveit”
BTS – “SWIM”
Ella Langley – “Choosin’ Texas”
Harry Styles – “American Girls”
Noah Kahan – “The Great Divide”
PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”
sombr – “Homewrecker”
Tame Impala, JENNIE – “Dracula”
Taylor Swift – “Elizabeth Taylor”
CATEGORÍAS POP
Mejor artista pop masculino:
Alex Warren,
Benson Boone,
Ed Sheeran,
Harry Styles,
Justin Bieber
Mejor artista pop femenina:
Lady Gaga,
Olivia Dean,
Sabrina Carpenter,
Tate McRae,
Taylor Swift
NUEVO – Artista pop revelación
KATSEYE
SIENNA SPIRO
Zara Larsson
Mejor canción pop:
Alex Warren – “Ordinary”
Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
Olivia Dean – “Man I Need”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor álbum pop:
Lady Gaga – “Mayhem”
Olivia Dean – “The Art of Loving”
Sabrina Carpenter – “Man’s Best Friend”
Tate McRae – “So Close To What”
Taylor Swift – “The Life of a Showgirl”
CATEGORÍAS DE PAÍSES
Mejor artista masculino de música country:
Jelly Roll,
Luke Combs,
Morgan Wallen,
Riley Green,
Shaboozey
Mejor artista femenina de música country:
Ella Langley,
Kelsea Ballerini,
Lainey Wilson,
Megan Moroney,
Miranda Lambert
Mejor dúo o grupo de música country:
Brooks & Dunn,
Old Dominion,
Rascal Flatts,
Treaty Oak Revival,
Zac Brown Band
NUEVO – Artista revelación de música country:
Sam Barber,
Tucker Wetmore,
Zach Top
Mejor canción country:
BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All The Way”;
Ella Langley – “Choosin’ Texas”;
Morgan Wallen – “Just In Case”;
Russell Dickerson – “Happen To Me”;
Shaboozey – “Good News”
Mejor álbum country:
BigXthaPlug – “I Hope You’re Happy”
Megan Moroney – “Cloud 9”
Morgan Wallen – “I’m The Problem”
Sam Barber – “Restless Mind”
Tucker Wetmore – “What Not To”
CATEGORÍAS DE HIP-HOP
Mejor artista masculino de hip-hop:
Don Toliver,
Kendrick Lamar,
Playboi Carti,
Tyler, The Creator,
YoungBoy Never Broke Again
Mejor artista femenina de hip-hop:
Cardi B,
Doechii
, GloRilla,
Sexyy Red,
YKNIECE
NUEVO – Artista revelación de hip-hop
EsDeeKid
Monaleo
PLUTO
Mejor canción de hip-hop:
Cardi B – “ErrTime”;
Drake – “NOKIA”;
Gunna, Burna Boy – “wgft”;
Playboi Carti, The Weeknd – “Rather Lie”;
YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – “Take Me Thru Dere”
Mejor álbum de hip-hop:
Cardi B – “AM I THE DRAMA?”
Don Toliver – “OCTANE”
Gunna – “The Last Wun”
Playboi Carti – “MUSIC”
YoungBoy Never Broke Again – “MASA”
CATEGORÍAS DE R&B
Mejor artista masculino de R&B:
Bruno Mars,
Chris Brown,
Daniel Caesar,
PARTYNEXTDOOR,
The Weeknd
Mejor artista femenina de R&B:
Kehlani
Summer Walker,
SZA,
Teyana Taylor,
Tyla
Leon Thomas,
Artista revelación de R&B;
Mariah the Scientist;
Ravyn Lenae
Mejor canción de R&B:
Bruno Mars – “I Just Might”;
Chris Brown, Bryson Tiller – “It Depends”;
Kehlani – “Folded”;
Leon Thomas – “MUTT”;
Mariah the Scientist – “BURNING BLUE”
Mejor álbum de R&B
Bruno Mars – “The Romantic”
Justin Bieber – “SWAG”
Leon Thomas – “MUTT”
Mariah the Scientist – “HEARTS SOLD SEPARATELY”
Summer Walker – “Finally Over It”
CATEGORÍAS LATINAS
Mejor Artista Latino Masculino
Bad Bunny
Junior H
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Tito Doble P
Mejor artista latina femenina
Gloria Estefan
KAROL G
Natti Natasha
ROSALÍA
Shakira
Mejor Dúo o Grupo Latino
Clave Especial
Fuerza Regida
Grupo Firme
Grupo Frontera
Julión Álvarez y su Norteño Banda
NUEVO – Artista latino innovador
Beéle
Kapo
Netón Vega
Mejor Canción Latina
Bad Bunny – “NUEVAYoL”
benny blanco, Selena Gomez, The Marías – “Ojos Tristes”
Fuerza Regida – “Marlboro Rojo”
Fuerza Regida, Grupo Frontera – “ME JALO”
KAROL G – “LATINA FOREVA”
Mejor Álbum Latino
Fuerza Regida – “111xpantia”
KAROL G – “Tropicoqueta”
Netón Vega – “Mi Vida Mi Muerte”
Peso Pluma, Tito Doble P – “DINASTÍA”
ROSALÍA – “Lux”
CATEGORÍAS DE ROCA
Mejor artista de rock/alternativo:
Deftones,
Linkin Park,
The Marías,
Sleep Token,
Twenty One Pilots
NUEVO – Artista revelación de rock/alternativo
Geese
Gigi Perez
Sombr
Mejor canción de rock/alternativa:
Noah Kahan – “The Great Divide”
Linkin Park – “Up From The Bottom”
Sombr – “back to friends”
Sublime – “Ensenada”
Tame Impala – “Dracula”
Mejor álbum de rock/alternativo
Sleep Token – “Even In Arcadia”
Sombr – “I Barely Know Her”
Tame Impala – “Deadbeat”
Twenty One Pilots – “Breach”
Zach Bryan – “With Heaven On Top”
CATEGORÍAS DE BAILE/ELECTRÓNICA
Mejor artista de música dance/electrónica:
Calvin Harris,
David Guetta,
Fred de nuevo…
ILLENIUM,
John Summit
CATEGORÍAS DE K-POP
Mejor artista masculino de K-Pop:
ATEEZ,
BTS,
ENHYPEN,
Stray Kids,
TOMORROW X TOGETHER
Mejor artista femenina de K-Pop
Aespa
BLACKPINK
ILLIT
LE SSERAFIM
TWICE
CATEGORÍAS DE AFROBEATS
Mejor Artista Afrobeats
Burna Boy
MOLIY
Rema
Tyla
Wizkid
CATEGORÍAS DE AMERICANA/FOLK NUEVO –
Mejor artista de Americana/Folk:
Lord Huron,
The Lumineers
, Mumford & Sons,
Noah Kahan,
Tyler Childers
