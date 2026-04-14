American Music Awards 2026: Taylor Swift lidera las nominaciones

Taylor Swift lidera la lista de nominaciones de los American Music Awards 2026 (AMAs) tras el éxito de su álbum “The Life of a Showgirl”. Le siguen de cerca con siete nominaciones los artistas Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Sombr y Morgan Wallen.

La estrella pop es una de las artistas más premiadas en los American Music Awards. Este año, compite en las categorías de artista del año, mejor artista pop femenina, álbum del año y mejor álbum pop por ‘The Life of a Showgirl’. También compite en las categorías canción del año, mejor canción pop y mejor video musical. “Elizabeth Taylor” está nominado en la categoría “Canción del Verano”.

Taylor Swift es considerada la reina de los AMAs, ya que ostenta el récord de 40 premios AMA en su carrera.

La 52.ª edición de los American Music Awards se celebrará el 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ceremonia se emitirá por CBS por segundo año consecutivo, tras décadas transmitiéndose por ABC.

La presentadora de esta edición será la rapera y actriz Queen Latifah. En esta premiación, el público vota a los ganadores a través de una página web y las redes sociales.

Para esta edición se incluyeron 10 nuevas categorías: gira revelación, álbum revelación, mejor canción retro, mejor interpretación vocal, canción del verano, artista pop revelación, artista country revelación, artista hip-hop revelación, artista latino revelación, artista rock/alternativo revelación y mejor artista americana/folk.

A continuación, la lista completa de nominados de esta edición de los American Music Awards 2026:

CATEGORÍAS GENERALES

Artista del año:

Bad Bunny

Bruno Mars

BTS

Harry Styles,

Justin Bieber,

Kendrick Lamar,

Lady Gaga,

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Nuevos artistas del año

Alex Warren

Ella Langley

KATSEYE

Leon Thomas

Olivia Dean

sombr

Álbum del año

Cardi B – “AM I THE DRAMA?”

Fuerza Regida – “111xpantia”

Justin Bieber – “SWAG”

Lady Gaga – “Mayhem”

Morgan Wallen – “I’m The Problem”

Olivia Dean – “The Art of Loving”

Playboi Carti – “MUSIC”

Sabrina Carpenter – “Man’s Best Friend”

Tate McRae – “So Close To What”

Taylor Swift – “The Life of a Showgirl”

Canción del año

Alex Warren – “Ordinary”

Ella Langley – “Choosin’ Texas”

Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”

Kehlani – “Folded”

Leon Thomas – “MUTT”

Morgan Wallen – “I’m The Problem”

Olivia Dean – “Man I Need”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

sombr – “back to friends”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Colaboración del año:

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All The Way”;

David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – “Gone Gone Gone”;

Morgan Wallen, Tate McRae – “What I Want”;

PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”;

Shaboozey, Jelly Roll – “Amen”

Canción social del año

Disco Lines, Tinashe – “No Broke Boys”

PinkPantheress – “Illegal”

Role Model – “Sally, When The Wine Runs Out”

Tyla – “CHANEL”

Zara Larsson – “Lush Life”

Mejor video musical

KATSEYE – “Gnarly”

ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – “Berghain”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Tyla – “CHANEL”

Mejor banda sonora

F1 El álbum

Hazbin Hotel: Temporada dos

KPop Demon Hunters

Wicked: For Good

Charli xcx – Cumbres Borrascosas

Gira del año:

Beyoncé – “Cowboy Carter Tour”

Kendrick Lamar, SZA – “Grand National Tour”

Lady Gaga – “The Mayhem Ball”

Oasis – “Oasis Live ’25 Tour”

Shakira – “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

NUEVO – Gira Breakout

Benson Boone – “American Heart World Tour”

Kali Uchis – “The Sincerely, Tour”

The Marías – “Submarine Tour”

Megan Moroney – “Am I Okay?” Tour

Sleep Token – “Even in Arcadia Tour”

NUEVO – Álbum revelación del año

Olivia Dean – “The Art of Loving”

sombr – “I Barely Know Her”

Zara Larsson – “Midnight Sun”

NUEVO – La mejor canción retro

para quienes no son rubias: “What’s Up”

Black Eyed Peas: “Rock That Body”

Goo Goo Dolls: “Iris”

NUEVO – Mejor interpretación vocal

Alex Warren – “Ordinary”

Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”

Lady Gaga – “Abracadabra”

RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”

SIENNA SPIRO – “Die on this Hill”

NUEVO – Canción del verano

Alex Warren – “FEVER DREAM”

Bella Kay – “iloveitiloveitiloveit”

BTS – “SWIM”

Ella Langley – “Choosin’ Texas”

Harry Styles – “American Girls”

Noah Kahan – “The Great Divide”

PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”

sombr – “Homewrecker”

Tame Impala, JENNIE – “Dracula”

Taylor Swift – “Elizabeth Taylor”

CATEGORÍAS POP

Mejor artista pop masculino:

Alex Warren,

Benson Boone,

Ed Sheeran,

Harry Styles,

Justin Bieber

Mejor artista pop femenina:

Lady Gaga,

Olivia Dean,

Sabrina Carpenter,

Tate McRae,

Taylor Swift

NUEVO – Artista pop revelación

KATSEYE

SIENNA SPIRO

Zara Larsson

Mejor canción pop:

Alex Warren – “Ordinary”

Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”

Olivia Dean – “Man I Need”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Mejor álbum pop:

Lady Gaga – “Mayhem”

Olivia Dean – “The Art of Loving”

Sabrina Carpenter – “Man’s Best Friend”

Tate McRae – “So Close To What”

Taylor Swift – “The Life of a Showgirl”

CATEGORÍAS DE PAÍSES

Mejor artista masculino de música country:

Jelly Roll,

Luke Combs,

Morgan Wallen,

Riley Green,

Shaboozey

Mejor artista femenina de música country:

Ella Langley,

Kelsea Ballerini,

Lainey Wilson,

Megan Moroney,

Miranda Lambert

Mejor dúo o grupo de música country:

Brooks & Dunn,

Old Dominion,

Rascal Flatts,

Treaty Oak Revival,

Zac Brown Band

NUEVO – Artista revelación de música country:

Sam Barber,

Tucker Wetmore,

Zach Top

Mejor canción country:

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All The Way”;

Ella Langley – “Choosin’ Texas”;

Morgan Wallen – “Just In Case”;

Russell Dickerson – “Happen To Me”;

Shaboozey – “Good News”

Mejor álbum country:

BigXthaPlug – “I Hope You’re Happy”

Megan Moroney – “Cloud 9”

Morgan Wallen – “I’m The Problem”

Sam Barber – “Restless Mind”

Tucker Wetmore – “What Not To”

CATEGORÍAS DE HIP-HOP

Mejor artista masculino de hip-hop:

Don Toliver,

Kendrick Lamar,

Playboi Carti,

Tyler, The Creator,

YoungBoy Never Broke Again

Mejor artista femenina de hip-hop:

Cardi B,

Doechii

, GloRilla,

Sexyy Red,

YKNIECE

NUEVO – Artista revelación de hip-hop

EsDeeKid

Monaleo

PLUTO

Mejor canción de hip-hop:

Cardi B – “ErrTime”;

Drake – “NOKIA”;

Gunna, Burna Boy – “wgft”;

Playboi Carti, The Weeknd – “Rather Lie”;

YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – “Take Me Thru Dere”

Mejor álbum de hip-hop:

Cardi B – “AM I THE DRAMA?”

Don Toliver – “OCTANE”

Gunna – “The Last Wun”

Playboi Carti – “MUSIC”

YoungBoy Never Broke Again – “MASA”

CATEGORÍAS DE R&B

Mejor artista masculino de R&B:

Bruno Mars,

Chris Brown,

Daniel Caesar,

PARTYNEXTDOOR,

The Weeknd

Mejor artista femenina de R&B:

Kehlani

Summer Walker,

SZA,

Teyana Taylor,

Tyla

Leon Thomas,

Artista revelación de R&B;

Mariah the Scientist;

Ravyn Lenae

Mejor canción de R&B:

Bruno Mars – “I Just Might”;

Chris Brown, Bryson Tiller – “It Depends”;

Kehlani – “Folded”;

Leon Thomas – “MUTT”;

Mariah the Scientist – “BURNING BLUE”

Mejor álbum de R&B

Bruno Mars – “The Romantic”

Justin Bieber – “SWAG”

Leon Thomas – “MUTT”

Mariah the Scientist – “HEARTS SOLD SEPARATELY”

Summer Walker – “Finally Over It”

CATEGORÍAS LATINAS

Mejor Artista Latino Masculino

Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Doble P

Mejor artista latina femenina

Gloria Estefan

KAROL G

Natti Natasha

ROSALÍA

Shakira

Mejor Dúo o Grupo Latino

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Julión Álvarez y su Norteño Banda

NUEVO – Artista latino innovador

Beéle

Kapo

Netón Vega

Mejor Canción Latina

Bad Bunny – “NUEVAYoL”

benny blanco, Selena Gomez, The Marías – “Ojos Tristes”

Fuerza Regida – “Marlboro Rojo”

Fuerza Regida, Grupo Frontera – “ME JALO”

KAROL G – “LATINA FOREVA”

Mejor Álbum Latino

Fuerza Regida – “111xpantia”

KAROL G – “Tropicoqueta”

Netón Vega – “Mi Vida Mi Muerte”

Peso Pluma, Tito Doble P – “DINASTÍA”

ROSALÍA – “Lux”

CATEGORÍAS DE ROCA

Mejor artista de rock/alternativo:

Deftones,

Linkin Park,

The Marías,

Sleep Token,

Twenty One Pilots

NUEVO – Artista revelación de rock/alternativo

Geese

Gigi Perez

Sombr

Mejor canción de rock/alternativa:

Noah Kahan – “The Great Divide”

Linkin Park – “Up From The Bottom”

Sombr – “back to friends”

Sublime – “Ensenada”

Tame Impala – “Dracula”

Mejor álbum de rock/alternativo

Sleep Token – “Even In Arcadia”

Sombr – “I Barely Know Her”

Tame Impala – “Deadbeat”

Twenty One Pilots – “Breach”

Zach Bryan – “With Heaven On Top”

CATEGORÍAS DE BAILE/ELECTRÓNICA

Mejor artista de música dance/electrónica:

Calvin Harris,

David Guetta,

Fred de nuevo…

ILLENIUM,

John Summit

CATEGORÍAS DE K-POP

Mejor artista masculino de K-Pop:

ATEEZ,

BTS,

ENHYPEN,

Stray Kids,

TOMORROW X TOGETHER

Mejor artista femenina de K-Pop

Aespa

BLACKPINK

ILLIT

LE SSERAFIM

TWICE

CATEGORÍAS DE AFROBEATS

Mejor Artista Afrobeats

Burna Boy

MOLIY

Rema

Tyla

Wizkid

CATEGORÍAS DE AMERICANA/FOLK NUEVO –

Mejor artista de Americana/Folk:

Lord Huron,

The Lumineers

, Mumford & Sons,

Noah Kahan,

Tyler Childers

