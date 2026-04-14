New England Patriots resta importancia a la polémica de Mike Vrabel por fotos con reportera de la NFL

Los New England Patriots restaron importancia a la controversia que rodea a Mike Vrabel tras la filtración de fotos junto a una reportera de la NFL. La franquicia aseguró que el entrenador en jefe sigue plenamente involucrado en los preparativos del draft pese al ruido externo.

Durante la conferencia previa al draft, el vicepresidente de personal de jugadores, Eliot Wolf, afirmó que Vrabel ha participado “muy involucrado” en las reuniones de la última semana e incluso más que el año pasado.

La ausencia del coach en la rueda de prensa evitó que enfrentara preguntas sobre las imágenes que generaron especulación sobre su relación con la periodista Dianna Russini.

“Muy involucrado (…) negocio como siempre. Ha estado con nosotros en esta ronda de reuniones, probablemente un poco más que el año pasado”, dijo. Se espera que Vrabel no hable con los medios hasta el draft de la próxima semana.

Hace varios días, Page Six y ‘The New York Post’ publicaron fotos en las que se ven al entrenador Mike Vrabel y la periodista Dianna Russini en traje de baño, tomados de la mano y abrazándose en el techo de un bungalow de resort en Sedona, Arizona.

El escándalo estalló debido a que Mike Vrabel ha estado casado con Jen Vrabel desde 1999 y Dianna Russini ha estado unida en matrimonio con Kevin Goldschmidt, un ejecutivo de Shake Shack, desde 2020.

El lenguaje corporal visto en las imágenes generó especulación sobre una relación extramatrimonial entre ambos. Vrabel aclaró la polémica en una conversación con ‘The New York Post’ asegurando que las “fotos muestran una interacción completamente inocente”.

Russini también rompió el silencio sobre el escándalo y aclaró que las imágenes fueron sacadas de contexto y distorsionan lo que considera una dinámica profesional habitual.

“Las fotos no representan al grupo de seis personas que estaban pasando el rato durante el día. Como la mayoría de los periodistas de la NFL, los reporteros interactúan con fuentes lejos de los estadios y otros lugares”, señaló.

Sin embargo, la periodista de ‘The Athletic’ fue suspendida de su empleo mientras avanza una investigación para esclarecer la polémica.

No es la primera vez que Russini se ve envuelta en este tipo de escándalos. En 2015, poco después de que Dianna se incorporara a ESPN, Jessica McCloughan, esposa del entonces gerente general de los Washington Commanders, Scot McCloughan, la acusó públicamente de mantener una relación inapropiada con su marido.

Los posts publicados en X eran explícitos y muy específicos. En aquel momento, ESPN salió en defensa de Russini y la calificó como “una reportera excelente que nunca debería tener que someterse a comentarios tan vulgares”.

Tiempo después, Jessica McCloughan ofreció una disculpa pública y reconoció que sus propias afirmaciones habían sido “infundadas e inapropiadas”.



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