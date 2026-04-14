Perdí mi licencia de conducir en EE.UU.: lo que debes hacer ahora

Perder la licencia de conducir en Estados Unidos no es una situación menor, ya que es un documento oficial que acredita tu permiso legal para manejar. Jamás lo tomes a la ligera, procura actuar con rapidez y seguir el procedimiento correcto. Esto es clave para evitar multas o problemas mayores.

El sitio web oficial informativo del gobierno de los Estados Unidos explica que tu primer paso fundamental es denunciar el extravío o posible robo ante la policía, especialmente si existe la sospecha de que alguien más podría utilizar tu documento.

Esta medida funciona como respaldo legal en caso de fraude o uso indebido de tu identidad.

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Qué hacer si perdiste la licencia de conducir

El siguiente paso es contactar al Department of Motor Vehicles (DMV) del estado donde resides, por ejemplo, el de Nueva York. Cada estado tiene sus propias reglas, pero en general existen tres vías para solicitar un reemplazo:

En línea: Es la opción más rápida y utilizada. Solo necesitas ingresar al portal oficial del DMV, completar el formulario y pagar la tarifa correspondiente.

Es la opción más rápida y utilizada. Solo necesitas ingresar al portal oficial del DMV, completar el formulario y pagar la tarifa correspondiente. Por correo: Disponible en algunos estados, aunque suele tardar más tiempo.

Disponible en algunos estados, aunque suele tardar más tiempo. En persona: Obligatorio si necesitas actualizar tu foto, cambiar datos o si tu licencia anterior no cumplía con los requisitos de identificación federal (REAL ID).

Para completar el trámite, deberás proporcionar información básica como tu número de licencia, fecha de nacimiento y, en muchos casos, los últimos dígitos de tu Seguro Social.

El costo del duplicado también varía según el estado, pero generalmente oscila entre $15 y $30 dólares. Una vez solicitada, la nueva licencia suele llegar por correo en un plazo de entre 5 y 10 días hábiles.

Mientras tanto, algunos estados emiten un comprobante temporal que puedes usar como identificación, aunque no siempre sustituye completamente la licencia física.

¿Se puede conducir sin licencia física?

No, y aquí es donde muchos cometen un error. Aunque tengas una licencia válida en el sistema, manejar sin el documento físico puede generarte multas o incluso una citación judicial.

Por eso, lo más recomendable es evitar conducir hasta tener el reemplazo en tus manos o, en su defecto, portar el comprobante oficial emitido por el DMV.

Si eres extranjero, el proceso puede incluir requisitos adicionales, como presentar documentos que acrediten tu estatus migratorio legal en el país.

Asimismo, si tu licencia no era del tipo REAL ID, es posible que debas acudir en persona para cumplir con los nuevos estándares de identificación federal.

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