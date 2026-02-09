Licencia de conducir en Florida: la razón por la que podrías repetir el examen aunque lo apruebes

Aprobar el examen de manejo en Florida no siempre garantiza recibir la licencia de conducir de inmediato, debido a una razón específica. Una situación reciente ocurrió en Miami-Dade, la cual puso en evidencia una disposición legal poco conocida que permite al estado exigir que una persona repita la prueba, incluso después de haberla aprobado.

Una residente de Florida, identificada como Daniela, había cumplido con todos los pasos: tomó un curso, presentó su examen de manejo con un administrador externo autorizado y recibió la indicación de acudir a la oficina del Recaudador de Impuestos para retirar su licencia física. Sin embargo, al llegar al lugar, fue informada de que debía repetir el examen.

Según reseña la cadena Telemundo, citando la legislación de Florida, “un cliente que realiza (y aprueba) el examen de conocimientos o el examen práctico de manejo de la Clase E a través de un administrador externo autorizado puede ser seleccionado aleatoriamente para una repetición obligatoria del examen sin previo aviso”.

Además, la normativa aclara que “una vez que se complete la repetición del examen con una calificación aprobatoria en una oficina de licencias de conducir o de recaudación de impuestos, se emitirá la licencia de conducir”.

Exámenes de conducir ahora son obligatoriamente en inglés

Desde el pasado 6 de febrero, Florida implementó un cambio clave: todas las pruebas de conocimientos y habilidades para obtener la licencia de conducir deben realizarse exclusivamente en inglés, según el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DMV) del estado.

El gobernador Ron DeSantis defendió la medida y la calificó como una “buena reforma”, al asegurar que las personas “necesitan poder leer las señales de tránsito”. Funcionarios estatales sostienen que el cambio contribuirá a una mayor seguridad vial.

Sin embargo, el DMV otorgó un período de gracia de 60 días, que se extiende hasta el 31 de marzo. Esta prórroga aplica a quienes solicitaron su cita antes de la fecha de implementación y desean presentar el examen en español.

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, explicó que las citas programadas a partir de la entrada en vigor deberán rendir la prueba en inglés. Solo en febrero se estiman unas 33,000 citas para exámenes de manejo, muchas originalmente solicitadas en español, según cifras oficiales.

Las autoridades recomiendan a los aspirantes verificar el idioma disponible al momento de su cita y consultar fuentes oficiales para evitar contratiempos.

