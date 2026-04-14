Trump afirma estar sorprendido por las críticas de Giorgia Meloni: “La inaceptable es ella”

El presidente Donald Trump manifestó su descontento con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, tras los recientes cruces de declaraciones sobre la política exterior en Oriente Medio y la influencia del Vaticano en asuntos de guerra.

“Es ella la que es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría por los aires a Italia en dos minutos si tuviera la posibilidad”, declaró el republicano en una entrevista telefónica al diario italiano Corriere della Sera en respuesta a Meloni, quien calificó de “inaceptable” su postura con el papa León XIV.

El mandatario estadounidense justificó el distanciamiento con Meloni al señalar una supuesta falta de compromiso con los objetivos de seguridad internacional. En tal sentido, aseguró que Meloni “no quiere ayudarnos con la OTAN, no quiere ayudarnos a deshacernos del arma nuclear”, y aseguró que ambos no mantienen comunicación desde hace un tiempo considerable.

Críticas al Vaticano y la crisis en Irán

El mandatario también reiteró sus reproches hacia el papa León XIV, al sugerir que el pontífice carece de información necesaria sobre el conflicto actual.

“No entiende, y no debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está pasando. No entiende que en Irán mataron a 42,000 manifestantes el mes pasado”, agregó en la entrevista.

Trump acusó a la administración italiana de inacción frente a la situación iraní y de esperar que “Estados Unidos haga el trabajo por ella”. Asimismo, extendió su crítica a las políticas energéticas y migratorias del continente, afirmando que “la inmigración está matando a Italia y a toda Europa” y que la región se está destruyendo internamente.

Demandas militares y el rol de la OTAN

En el ámbito operativo, el presidente reveló haber solicitado a Italia el envío de dragaminas para proteger el estrecho de Ormuz, una zona clave para el suministro de crudo. Ante la negativa, Trump calificó a la alianza atlántica de forma despectiva: “He pedido enviar todo lo que quieran, pero no quieren porque la OTAN es un tigre de papel”.

Finalmente, cuestionó la dependencia energética europea, señalando que, aunque Italia consume petróleo de la zona en conflicto, no desea involucrarse en su defensa, dejando la responsabilidad de mantener abierto el estrecho a su administración.

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