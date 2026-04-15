El Arsenal vuelve a semifinales de Champions League pese a asedio del Sporting Lisboa

El Arsenal FC selló su clasificación a las semifinales de la UEFA Champions League por segunda temporada consecutiva tras empatar sin goles frente al Sporting de Portugal en el Emirates Stadium.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League.

El conjunto londinense hizo valer la mínima ventaja obtenida en el partido de ida gracias a un tanto de Kai Havertz, asegurando su presencia en la siguiente ronda donde se enfrentará al Atlético de Madrid.

El encuentro estuvo marcado por el dominio ofensivo del equipo lisboeta, que generó las ocasiones más claras del partido pero se estrelló contra la falta de puntería y la solidez defensiva de los locales. La actuación del guardameta español David Raya volvió a ser fundamental para sostener el resultado, repitiendo el protagonismo que ya tuvo en el primer encuentro de la eliminatoria.

Durante la primera mitad, el Sporting de Portugal estuvo cerca de igualar la serie con un remate al palo de Geny Catamo y una oportunidad manifiesta de Maxi Araújo que asustó a los Gunners. Por su parte, el Arsenal mantuvo un esquema especulativo y se limitó a administrar su ventaja física y el marcador global.

A pesar del esfuerzo del equipo portugués, que mantuvo el ritmo durante 75 minutos, el desgaste terminó pasando factura a los visitantes en el tramo final. El Arsenal aprovechó la frescura de sus cambios para equilibrar el juego en los últimos instantes, disponiendo incluso de un disparo al poste por parte de Leandro Trossard.

Con este resultado, el equipo dirigido por Mikel Arteta se sitúa a tres partidos de conseguir su primer título continental. Su próximo rival será el Atlético de Madrid, equipo que ya eliminó a los londinenses en las semifinales de la Europa League en 2018, en lo que supuso uno de los últimos reveses europeos de la era de Arsène Wenger.

Sigue leyendo:

·Hugo Ekitike sufre lesión y se perderá el Mundial 2026 con Francia

·Bayern Múnich toma ventaja ante Real Madrid en cuartos de Champions

·Imputan a futbolista del Real Madrid por comprar relojes de lujo de contrabando