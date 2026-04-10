Imputan a futbolista del Real Madrid por comprar relojes de lujo de contrabando

La justicia de Andorra ha señalado a siete futbolistas por su presunta implicación en la compra de relojes de lujo de contrabando.

El juez Joan Carles Moynat ha imputado a Dani Carvajal (Real Madrid), David Silva, Santi Cazorla (Real Oviedo), César Azpilicueta (Sevilla F.C.), Giovani Lo Celso (Real Betis Balompié), Thomas Teye Partey (Villarreal C.F.) y Juan Bernat (S. D. Eibar), tal y como ha podido saber ElDiario.es.

Los jugadores aparecen como compradores de relojes de una firma andorrana gestionada por Diego G.C., principal investigado y actualmente en prisión provisional.

El motivo de ello se centra en la adquisición, entrega y transporte de piezas de alta relojería, principalmente de marcas suizas como Rolex y Patek Philippe, por las que se pagaron sumas que en algunos casos superaron los 400.000 euros.

“El primero que me compré fue un Rolex Daytona de acero”, explicó Dani Carvajal, futbolista del Real Madrid a la revista Esquire el año pasado sin saber que su compra en más de $65,000 dólares de 2021 desembocaría en esta investigación.

🔴 Última hora: un juez de Andorra ha imputado a Dani Carvajal, David Silva y Santi Cazorla por la presunta adquisición de relojes de lujo procedentes del mercado de contrabando.



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Investigación en Andorra

El juzgado andorrano sostiene que el mecanismo utilizado por Diego G.C. consistía en importar relojes de lujo desde España a una empresa en Andorra, eludiendo la declaración obligatoria en aduanas y, con ello, el pago del IVA.

Según el auto judicial citado por ElDiario.es, el principal “motivo plausible” de esta práctica se centraría en el beneficio económico de las empresas implicadas. Para el procedimiento se llevaban a cabo movimientos físicos de los relojes y sus cajas entre ambos países, pero sin cumplir con los requisitos legales de exportación.

La investigación judicial ha descubierto que Thomas Teye Partey, centrocampista en el Villarreal C. F., es el jugador con mayor implicación en la compra: tres modelos de Patek Philippe por un total de 415.000 euros entre 2020 y 2022. Seguidamente, se encuentra Juan Bernat, defensa en la S. D. Eibar, quien adquirió cuatro relojes, tres de ellos Patek Philippe y uno Rolex, por 367.000 euros en el periodo 2023-2025.

Por su parte, David Silva, excentrocampista de la Real Sociedad, se posiciona en el tercer puesto al haber comprado cuatro modelos Patek Philippe por 295.000 euros en 2020 y 2021.

Mientras que César Azpilicueta, defensa del Sevilla F. C., desembolsó 115.000 euros por dos piezas en 2022. Giovani Lo Celso, centrocampista en el Real Betis, figura con dos adquisiciones por 83.000 euros y Santi Cazorla, centrocampista del Real Oviedo, realizó una transferencia de 58.000 euros, aunque no se ha localizado factura emitida a su nombre por la empresa investigada.

En el caso de Dani Carvajal, la investigación se centra en la adquisición del Rolex Daytona de acero por 64.800 euros que años después mencionó para Esquire. En la entrevista, el propio jugador admite que en ese momento “no estaban tan cotizados o tenían tanta demanda”. Pero, paulatinamente, “vas aprendiendo cositas y te vas aficionando a lo complejo que es hacer un reloj”. De esta manera, su afición por el sector ha crecido de un modo “meditado, casi científico”.

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