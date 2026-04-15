Demandan a Messi y la selección argentina en Florida por supuesto “fraude”

Lionel Messi se encuentra en el centro de una demanda en Florida contra la Asociación de Fútbol Argentino. Una empresa llamada VID emprendió acciones legales contra la AFA y el jugador por supuestamente incumplir un contrato que obligaba al astro argentino a jugar dos encuentros amistosos.

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De acuerdo con la cadena TMZ Sports, la demanda fue presentada el pasado martes en el sur de Florida por VID, una promotora con sede en Miami que organiza eventos deportivos y musicales a gran escala.

Lionel Messi, Argentina Soccer Sued Over No-Show At Exhibitions https://t.co/lZK4svGJ9A pic.twitter.com/hJMJ19Me5w — TMZ (@TMZ) April 14, 2026

La compañía acusa a Messi y a la AFA de fraude e incumplimiento de contrato, alegando pérdidas millonarias tras dos amistosos que, según sostienen, nunca se desarrollaron como lo pactado.

Documentos judiciales citados por TMZ Sports demostrarían que la empresa alcanzó un acuerdo con la AFA en agosto pagando $7 millones de dólares por obtener los derechos exclusivos de dos partidos de exhibición programados para octubre 2025.

Uno era contra Venezuela y otro contra Puerto Rico. El contrato incluía una cláusula clave en la que exigía que Messi debía jugar al menos 30 minutos en cada encuentro, salvo lesión comprobada.

VID sostiene que esa condición nunca se cumplió. Según su versión, Messi decidió no participar en el partido contra Venezuela el 10 de octubre de 2025 y lo vio desde un palco junto a su familia.

Messi no solo decidió no jugar, sino que la empresa tuvo que correr con los gastos del palco y todo lo consumido por Messi y su familia.

En la demanda, la promotora asegura que Messi no estaba lesionado y exponen como prueba que al día siguiente jugó contra Atlanta United en la MLS. Ese día marcó dos goles y dio una asistencia en la victoria del Inter Miami 4-0.

El segundo amistoso tampoco salió como estaba previsto. La empresa asegura que, debido a disturbios en Chicago, se vieron obligados a mudar el partido a un estadio más pequeño en Fort Lauderdale, lo que generó pérdidas adicionales superiores al millón de dólares.

Tras el fracaso de ambos eventos, VID afirma que la AFA prometió compensar el daño con futuros partidos en China en 2026. Sin embargo, esas promesas nunca se han concretado.

Ahora, la promotora reclama ser indemnizada por los daños económicos que calcula en varios millones de dólares.



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