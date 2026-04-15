MLB abre caso con Jarren Durán tras incidente con fan que le pidió quitarse la vida

Jarren Durán fue protagonista este martes en un incidente en el Target Field con un fanático luego de que sacó un dedo y el mexicano reveló luego que el aficionado le dijera que se quitara la vida.

“Nos enteramos de la situación anoche y la estamos investigando”, dijo Dustin Morse, vicepresidente sénior de comunicaciones y asuntos públicos de los Twins. “En nuestro deporte no hay lugar para ese tipo de conducta”.

La MLB confirmó que abrió una investigación en que analizará tanto la situación con Durán y su gesto, como las palabras del aficionado.

“Alguien me acaba de decir que me suicide. Ya estoy acostumbrado, ¿sabes?”, dijo Duran después del partido, y añadió que “no debería reaccionar así, pero ese tipo de cosas todavía me afectan”.

Jarren Duran flips off a fan in Minnesota pic.twitter.com/bLjRZYrjlV — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 15, 2026

Jarren Durán y su historia abierta sobre quitarse la vida

El jardinero mexicano de los Boston Red Sox reveló, en un documental en Netflix, que pensó en quitarse la vida debido a problemas de depresión.

Durán se mostró molesto en declaraciones tras conocer que vendrían comentarios luego de que se conoció su situación depresiva.

“Sinceramente, es mi culpa por hablar de mi salud mental, porque de alguna manera atraje a los que me critican. Así que tengo que acostumbrarme”, dijo Duran. “Solo intentaba guardármelo y no mencionarlo al equipo. Es decir, estamos tratando de ganar un partido. Ni siquiera debería mencionarlo a nadie… Son cosas que pasan”.

Alex Cora, manager de Boston, comentó que no había los videos, pero esperaba que haya sido el último juego del fanático

“Sé que los Twins están muy involucrados en el caso y tratando de averiguar quién era, y espero que encuentren a la persona”, dijo Cora, y agregó que si lo encuentran, “probablemente sea el último partido de las Grandes Ligas al que esa persona asista”.

Sigue leyendo:

Dianna Russini, reportera de NFL, renunció al NYT tras polémicas fotos con Mike Vrabel, coach de los Patriots

Tren al Metlife Stadium aumentará a más de $100 dólares sus viajes durante el Mundial 2026