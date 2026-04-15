Lizzo perdió dinero con la venta de su mansión en Beverly Hills

Después de tener que rebajar su precio, la cantante Lizzo finalmente ha cerrado la venta de una mansión en Beverly Hills, California, que en el pasado ha pertenecido a otras estrellas de Hollywood.

Lizzo ha intentado vender esta propiedad desde finales del 2024, pero la falta de interesados hizo que su precio se fuera rebajando y la cifra final con la que se cerró la venta está por debajo de lo que ella pagó por la propiedad en 2022.

Desde el inicio, Lizzo no aspiró a recibir una importante ganancia por la mansión, pues cuando entró al mercado la primera vez tenía un precio de $15.99 millones de dólares, solo un poco más de los $14.99 millones de dólares que ella pagó al comprarla.

Con la venta ahora se ha reportado que la cantante perdió $3.9 millones de dólares.

Hay que recordar que esta mansión fue construida en 2018 en el mismo lote de tierra donde había una casa que perteneció a Harry Styles, por lo que se desconoce la razón por la que el sitio no llegó a ser atractivo en el mercado de bienes raíces.

La casa principal tiene una extensión de 5,442 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

El agente de bienes raíces encargado de la venta explicó que esta era una propiedad “cuidadosamente diseñada con madera, piedra, vidrio y elementos de fuego, cada habitación da la bienvenida al exterior a través de amplios ventanales de piso a techo, creando una atmósfera de inspiración zen para la relajación definitiva”.

Aún se desconoce la identidad del comprador, pero sí es un hecho que podrá disfrutar de extensas áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, comedor, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

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