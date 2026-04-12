Pink pagó $21.5 millones de dólares por una casa en Nueva York

Hace unas semanas, Pink reveló que había decidido mudarse de California a Nueva York para ayudar la carrera de su hija en Broadway. Para hacer que la estancia en esta ciudad sea más cómoda, la cantante también ha invertido $21.5 millones de dólares en una casa.

Esta nueva propiedad es una casa histórica cuya construcción data de 1849. Esta misma propiedad ha pertenecido en el pasado a otras personalidades.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se dice que esta casa es “un pedazo de la historia de la ciudad de Nueva York”. Está ubicada específicamente en Greenwich Village y se ha intentado vender durante el último par de años.

La casa tiene una extensión de 7,876 pies cuadrados distribuidos en seis plantas con cinco dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la propiedad, el listado apunta que esta es “una magnífica mansión de estilo neoclásico griego que ha servido como refugio creativo durante más de un siglo. Cuidadosamente mantenida por la misma familia durante casi 70 años, esta gran residencia ha sido cuidadosamente actualizada y modernizada en preparación para el próximo capítulo de su ilustre historia”.

Sobre sus características más llamativas nombran los “techos altos en toda la casa, tres chimeneas de leña, tres espacios exteriores privados y aire acondicionado central”.

En una entrevista que Pink dio a “The Kelly Clarkson Show”, la cantante explicó: “En realidad nos mudamos aquí porque soy una madre increíble y también para que Willow pudiera estudiar teatro y experimentar más Broadway”.

En su momento se llegó a decir que podría llegar a ser parte del mismo programa como presentadora oficial.

Por ahora se desconoce si Pink querrá hacer cambios o reformas en la propiedad, o si decidierá dejarla tal cual como la compró.

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