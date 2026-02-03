Luis Fonsi se pronuncia en contra de ICE: “Siento vergüenza”

El cantante Luis Fonsi aseguró que las actuaciones y redadas de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos son “vergonzosas”.

En una entrevista con Europa Press, el cantante puertorriqueño expresó sus opiniones con respecto a las violentas acciones de ICE en varias ciudades de Estados Unidos con el objetivo de detener a inmigrantes sin documentación.

“Siento vergüenza, siento muchas cosas: impotencia, coraje… Porque soy latino y porque soy americano. Al ser puertorriqueños, somos americanos, cosa que mucha gente todavía no entiende. Algunas veces pienso que ni nuestro propio presidente (Donald Trump) lo entiende”, denunció el artista en una entrevista.

El artista aseguró que se siente identificado con los latinos en Estados Unidos, a los que calificó como “gente buena”. “Ver cómo se les está tratando, cómo se está tratando a todo el mundo, a los mismos americanos… Lo que está pasando con ICE es vergonzoso, es horrible”, ha añadido.

El artista se refirió a la reciente gala de los premios Grammy, donde artistas como Bad Bunny, Billie Eilish, Becky G, Shaboozey, entre otros, se pronunciaron en contra de ICE y, según dijo Fonsi, pudieron desahogarse ante lo que está ocurriendo.

“No podemos tirar la toalla, hay que seguir hablando, hay que seguir tratando de evolucionar y que a esta gente que llega y cruza con una maleta llena de sueños se les trate como seres humanos. Seguimos luchando”, dijo Fonsi.

Luis Fonsi se encuentra en medio de la promoción del lanzamiento de su sencillo “Cambiaré”, realizado junto al colombiano Feid, un tema que es uno de los primeros adelantos del álbum que planea publicar entre finales de este año y comienzos de 2027.

Las declaraciones de Luis Fonsi llegan después de que su colega y compatriota Bad Bunny no solo hizo historia en los Grammy al ganar en la categoría ‘Álbum del Año’ por un álbum completamente en español por primera vez en la historia. Antes de recibir este premio, el boricua ganó ‘Mejor Álbum Urbano’ por ‘Debí tirar más fotos’ y al recibir el galardón cargó contra ICE.

“Antes de decir gracias a Dios voy a decir fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, somos estadounidenses también”, aseveró el artista al subir al escenario.

