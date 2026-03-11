Fede Valverde se vistió de héroe con un “hat-trick” al Manchester City en Champions League

El Real Madrid volvió a apelar a su mística europea cuando el escenario parecía más adverso. Sin Kylian Mbappé ni Jude Bellingham, y con un parte de bajas que habría hundido a cualquier otro equipo, el conjunto blanco firmó una exhibición de compromiso y eficacia para golear 3-0 al Manchester City.

La figura indiscutible de la noche fue Fede Valverde, quien se doctoró con el primer triplete de su carrera profesional, personificando el espíritu de resistencia que Álvaro Arbeloa imprimió en sus jugadores desde el pitido inicial.

La estrategia de Arbeloa dio sus frutos apenas a los siete minutos, cuando un servicio largo de Thibaut Courtois provocó un error defensivo que Valverde no desaprovechó para abrir el marcador. El uruguayo volvió a golpear en el minuto 27 tras una asistencia de Vinícius Júnior, sentenciando la primera parte con una vaselina de antología sobre Gianluigi Donnarumma que puso el 3-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, el Manchester City intentó reaccionar con la entrada de efectivos como Tijjani Reijnders y Rayan Cherki, pero se estrelló contra una defensa liderada por Antonio Rüdiger y un Courtois providencial.

El guardameta belga salvó el honor local con una estirada milagrosa tras un error del joven Thiago en la salida del balón, manteniendo la portería a cero. El Real Madrid pudo incluso ampliar la renta, pero Donnarumma detuvo un penalti a Vinícius Júnior tras una falta sobre el propio brasileño. Con este resultado, el “Rey de Europa” viajará a Manchester con una ventaja sustancial, devolviendo la ilusión a una grada que terminó el encuentro coreando el nombre de su nuevo héroe uruguayo.

