Nashville SC rompe la maldición y consigue la primera victoria de la MLS en el Estadio Azteca

El debate entre la Liga MX y la Major League Soccer vuelve a reabrirse gracias a la histórica victoria de Nashville SC 0-1 ante Club América por la Concacaf Champions Cup. Nunca antes en la historia un equipo de la MLS había conseguido ganar en el Estadio Azteca.

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Ambos equipos llegaron al partido de vuelta en México igualados sin goles tras empatar en Estados Unidos. Sin embargo, Nashville salió decidido a hacer historia y profanar el recinto americanista.

El primer y único tanto del duelo lo marcó la estrella del conjunto estadounidense, Hany Mukhtar, al minuto 51. El tanto silenció a las gradas y dio la ventaja al conjunto visitante, que tuvo que sufrir el incordio de los fans locales.

Mukhtar puts @NashvilleSC on top in Estadio Azteca 🤯 pic.twitter.com/Nk4GyJxvtf — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 15, 2026

De hecho, en la primera mitad, los seguidores de las Águilas profirieron el habitual grito homofóbico contra el arquero Brian Schwake, cerca del 35′.

En la segunda mitad, ya con la desventaja de su equipo en el marcador (0-1), reincidieron dos veces, por lo que el árbitro guatemalteco Walter López decidió suspender el juego unos minutos, activando el protocolo antirracismo.

América se fue con el cuchillo entre los dientes en busca de la remontada, pero no lograron el empate y terminaron sucumbiendo ante la histórica gesta al convertirse en el primer equipo de la MLS en salir vencedor del Azteca.

A MASSIVE WIN FOR @NASHVILLESC, THE FIRST @MLS TEAM TO EVER WIN AT ESTADIO AZTECA pic.twitter.com/scxtxGMYzq — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 15, 2026

Las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 ya están prácticamente definidas. Además de la eliminación del América a manos de Nashville SC, LAFC eliminó a Cruz Azul y certificó su pase a semifinales.

Este miércoles se definen las otras dos llaves de los cuartos de final. Toluca tiene una ventaja de 4–2 sobre LA Galaxy. Jugará la vuelta en Los Ángeles. Por su parte, Tigres UANL llega con una ventaja 2–0 sobre Seattle Sounders y define en Seattle el pase.



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