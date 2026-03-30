¿Qué dijo la FMF tras muerte de fan durante reapertura del Estadio Azteca en el México vs. Portugal?

El pasado domingo, la Federación Mexicana de Fútbol se pronunció sobre la muerte de un aficionado durante la reapertura del Estadio Azteca, ahora llamado Banorte tras la remodelación.

Por medio de un comunicado, la FMF lamentó la muerte del fanático que minutos antes del partido entre México y Portugal perdió la vida dentro del recinto deportivo debido a un accidente.

“La Federación Mexicana de Futbol expresa su más profundo pesar por la pérdida de un aficionado ocurrido este sábado al interior del Estadio Banorte, antes del encuentro amistoso”, indicaron.

“La FMF extiende sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos solidariamente en este difícil momento”, añadieron.

En este sentido, la FMF pidió a los fans respetar los protocolos de seguridad dentro de los estadios en México para salvaguardar la integridad de los asistentes.

“El llamado a todas y todos los asistentes es a seguir en todo momento las indicaciones del personal y de las autoridades, con el objetivo de salvaguardar la seguridad dentro de los estadios”, sentenciaron.

La FMF lamenta el fallecimiento de un aficionado. pic.twitter.com/kbaGricJUY — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) March 29, 2026

Muerte de fan durante amistoso de México vs. Portugal

De acuerdo con reportes del periodista Edgardo Avelar, el hecho ocurrió antes del inicio del duelo amistoso entre México y Portugal. El hincha intentó bajar del segundo al primer nivel en la parte externa de los palcos y terminó cayendo a la planta baja.

Otro reporte indica que el hombre intentó bajar del segundo al primer nivel del estadio brincando por la zona de las rampas para “ahorrarse” tiempo e ir al baño.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aseguró que el fanático estaba en estado de ebriedad y habría perdido el equilibrio. La altura de la caída fue de aproximadamente 130 pies (40 metros).

La #SSC informa:



En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/dyUZIndjdQ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

El accidente se dio específicamente en la zona de palcos número 51. Tras el hecho, efectivos de la Policía Auxiliar de la CDMX y servicios médicos del Estadio Banorte llegaron para auxiliar y hacer las primeras valoraciones del estado de la víctima, quien ya no contaba con signos vitales.



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