Mujer gana $1.1 millones en la lotería después de comprar boletos cada semana durante décadas

La constancia finalmente rindió frutos para una mujer de Michigan, quien tras jugar la lotería dos veces por semana durante décadas logró ganar un premio mayor de $1.1 millones.

La ganadora, una mujer de 65 años del condado de Bay, explicó a las autoridades de la lotería que ha participado en el juego Lotto 47 desde su lanzamiento, sin faltar a ningún sorteo.

“He jugado Lotto 47 durante décadas desde que comenzó y he seguido jugando cada miércoles y sábado desde entonces”, relató.

El boleto ganador fue adquirido para el sorteo del 21 de marzo en el supermercado Beson’s, ubicado en South Huron Road, en Kawkawlin.

La mujer contó que inicialmente no sospechó nada cuando se enteró de que el establecimiento había vendido un boleto ganador.

“Estaba viendo televisión una noche cuando recibí un mensaje de mi vecino diciéndome que Beson’s había vendido un boleto ganador del premio mayor de Lotto 47. Pensé que era increíble que hubieran vendido un gran premio, pero nunca se me ocurrió que podría ser yo“, explicó.

Sin embargo, al revisar su boleto, con los números 04-18-20-26-27-31, descubrió que era la ganadora del premio de $1.1 millones.

“Después de que terminó mi programa, revisé mi boleto y me volví completamente loca cuando descubrí que era la ganadora. Llamé a algunos familiares y a mi vecino para darles la gran noticia. Ganar es una bendición. Siento que puedo volver a respirar”, expresó.

La afortunada dijo que planea guardar el dinero en ahorros.

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