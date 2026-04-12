Una mujer de Maryland gana su segundo gran premio de lotería después de 14 años

Una mujer en Maryland volvió a vivir la emoción de ganar la lotería, 14 años después de haber obtenido su primer premio importante, que fue de $50,000, se llevó ahora $100,000 con un boleto raspadito.

La ganadora, identificada únicamente como Cheryl y residente de Hyattsville, le contó a las autoridades de la lotería estatal que decidió comprar algunos boletos mientras se dirigía a una partida de bingo en un establecimiento local ubicado en la cale Queensbury Road, en Riverdale.

Durante una pausa en el juego, Cheryl comenzó a raspar sus boletos y fue entonces cuando descubrió que uno de ellos, correspondiente al juego ‘$5,000,000 Fortune’, le otorgaba un premio mayor de $100,000.

El momento resultó aún más especial debido a que no es la primera vez que tiene suerte.

En agosto de 2012, la misma mujer ya había ganado $50,000 en un sorteo de Bonus Match 5, lo que convierte este nuevo premio en su segundo gran golpe de fortuna en aproximadamente 14 años.

Según explicó, el dinero obtenido en esta ocasión será destinado a cubrir gastos personales, realizar mejoras en su hogar y disfrutar de unas vacaciones.

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