Quentin Tarantino se toma su tiempo para retirarse por todo lo alto con su última producción

Uno de los productores más reconocidos en las últimas tres décadas del orbe cinematográfico es Quentin Tarantino, quien sigue esperando la iluminación para concretar un proyecto de retiro que demuestre que es uno de los directores más creativos.

A lo largo de su carrera, Tarantino ganó dos premios Oscar como Mejor Guion Original; además, fue galardonado con tres Globos de Oro e igualmente fue premiado en el Festival de Cannes con la Palma de Oro.

Quentin Tarantino no tiene apuros en grabar su última producción

Es del conocimiento público que el cineasta trabajará una última película antes de anunciar su retiro del séptimo arte para dedicarse a su vida personal y a otros proyectos como director teatral.

Se esperaba que esa décima cinta de Tarantino fuera “The Movie Critic”, pero después de tomarse mucho tiempo de escritura, consideró que era muy similar a su más reciente trabajo, “Once Upon a Time in Hollywood“, por lo que decidió desistir.

Esta no es la primera vez que este director y guionista echa a un lado un proyecto, tras tener antecedentes en la película de “Pulp Fiction”, con la que pretendía debutar cinematográficamente, pero no contaba con el presupuesto necesario en aquel momento, la cual después sí pudo producir.

¿Cuándo fue la última película estrenada por Quentin Tarantino?

Esta es la primera vez que pasa tanto tiempo entre un proyecto y otro. Esto se debe a que su más reciente cinta fue estrenada en 2019. Sin embargo, Tarantino está tranquilo, simplemente esperando que despierte su proceso creativo porque no quiere hacer una “producción más”, quiere cerrar con “broche de oro” su carrera.

Anteriormente, lo máximo que duró sin estrenar una de sus películas fue cuatro años. A continuación, te mostraremos las nueve películas escritas por Quentin Tarantino:

Reservoir Dogs (1992) Pulp Fiction (1994) Jackie Brown (1997) Kill Bill: Vol. 1 & 2 (2003-2004) — Considerada una sola película Death Proof (2007) Inglourious Basterds (2009) Django Unchained (2012) The Hateful Eight (2015) Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Esto piensa Quentin Tarantino sobre Woody Allen

Si se comparan las nueve cintas que ha liderado Tarantino en 34 años de trayectoria, desde su primer lanzamiento, no está ni cerca de llegar a la cantidad que ha escrito Woody Allen, cineasta con más de 50 películas estrenadas. No obstante, Quentin es claro cuando dice que no le gusta saturar su vida profesional porque también le gusta disfrutar.

“No soy como él. Yo quiero vivir, estar con muchas mujeres y ver tantas películas como me sea posible“, expresó Tarantino en una entrevista, según el portal Fotogramas.

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