Fuerte cruce de palabras entre Tarantino y Rosanna Arquette

El nuevo capítulo en la relación entre Quentin Tarantino y Rosanna Arquette ha tenido una escalada bastante rápida. Lo que empezó como una reflexión de la actriz sobre el lenguaje en “Pulp Fiction” terminó en una respuesta extensa del director, quien no dejó pasar ninguna de sus observaciones.

Arquette había conversado con el periódico “The Sunday Times”, donde señaló su incomodidad con el uso constante del insulto racial en la filmografía del cineasta.

La intérprete, que dio vida a Jody en la historia escrita y dirigida por Tarantino, fue clara en aquella entrevista: “Personalmente ya estoy harta del uso de la palabra N. La odio. No soporto que a él se le haya dado carta blanca. No es arte, es simplemente racista y perturbador”. Sus comentarios se difundieron rápidamente y volvieron a poner sobre la mesa un tema que ha dividido opiniones desde los años noventa.

La carta de Tarantino y un cruce que expone viejas tensiones

La reacción del director llegó a través de una carta pública difundida el lunes, donde cuestionó, tanto el contenido, como la intención detrás de las palabras de la actriz: “Espero que la publicidad que estás recibiendo de 132 medios escribiendo tu nombre y publicando tu foto haya valido la pena por faltarme el respeto a mí y a una película de la que recuerdo perfectamente que estabas encantada de formar parte”, escribió.

Más adelante añadió: “¿De verdad piensas así ahora? Es posible. Pero después de que te di un trabajo, y aceptaste el dinero, que ahora lo desprecies por lo que sospecho son razones bastante cínicas, demuestra una falta de clase, por no decir honor”.

El cineasta también remarcó que esperaba cierto respaldo profesional entre personas del mismo ámbito: “Se supone que debe haber un espíritu de cuerpo entre colegas artísticos. Pero parece que el objetivo se ha cumplido. Felicitaciones”, expresó, dejando claro que sintió una ruptura en esa dinámica.

Arquette, por su parte, insistió en que su intención no era invalidar el valor cinematográfico de la película, aunque sí subrayó que ya no encuentra justificable la presencia reiterada del insulto racial en los guiones del director.

Un tema que vuelve con cada nueva revisión de su obra

El intercambio reavivó discusiones que acompañan el cine de Tarantino desde el estreno de “Pulp Fiction”, donde la palabra aparece cerca de veinte veces. La controversia fue mayor con “Django Unchained”, que registra casi ciento diez menciones, un número que ha sido citado repetidamente por críticos y especialistas.

A lo largo de los años, distintas figuras de la industria han cuestionado esta decisión creativa. Sin embargo, actores como Jamie Foxx y Samuel L. Jackson, colaboradores habituales del director, han defendido públicamente el contexto narrativo que envuelve ese tipo de lenguaje, argumentando que responde a la ambientación histórica de sus historias.

La tensión entre libertad creativa, sensibilidad racial y representación vuelve a situar a Tarantino en la polémica. Sus seguidores sostienen que sus películas retratan mundos específicos sin suavizar su crudeza, mientras que sus detractores consideran que normaliza expresiones ofensivas.

