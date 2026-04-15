Hinchazón, gases y dolor: cómo reconocer el síndrome del intestino irritable

Sentir dolor abdominal de forma recurrente, hinchazón después de comer o cambios en el ritmo intestinal no siempre tiene una causa evidente. Muchas personas conviven con estas molestias durante años sin un diagnóstico claro. En una proporción importante de casos, se trata del llamado síndrome del intestino irritable (SII), un trastorno funcional que afecta al intestino grueso y que, aunque no es grave, puede impactar fuerte en la calidad de vida.

El Síndrome del intestino irritable —conocido también como colon irritable— no produce lesiones visibles en el intestino, pero sí altera su funcionamiento. Esto explica por qué los estudios clínicos muchas veces dan normales, mientras los síntomas persisten.

Las personas que padecen el síndrome de intestino irritable (SII) tienen uno o más de los siguientes síntomas: dolor abdominal, diarrea, y estreñimiento. Crédito: shutterstock

Qué es el síndrome del intestino irritable

Se trata de un trastorno crónico del sistema digestivo caracterizado por una combinación de síntomas que varían de persona a persona. Entre los más comunes:

Dolor o molestia abdominal recurrente.

Distensión o sensación de hinchazón.

Exceso de gases.

Diarrea, estreñimiento o alternancia de ambos.

Sensación de evacuación incompleta.

De acuerdo con instituciones como la Mayo Clinic, el SII es uno de los trastornos gastrointestinales más frecuentes y puede aparecer desde edades tempranas, con mayor prevalencia en mujeres.

La conexión intestino-cerebro

Uno de los aspectos más importantes —y menos comprendidos— del SII es su vínculo con el sistema nervioso. El intestino y el cerebro están conectados a través de lo que se conoce como el “eje intestino-cerebro”.

Esto significa que factores emocionales como el estrés, la ansiedad o cambios en el estado de ánimo pueden desencadenar o empeorar los síntomas. La National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases señala que esta interacción explica por qué muchas personas experimentan brotes en momentos de tensión.

El Síndrome del intestino irritable no produce lesiones visibles en el intestino, pero sí altera su funcionamiento. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Qué puede desencadenar los síntomas

Aunque no hay una única causa, hay factores que suelen estar asociados:

Infecciones intestinales previas (bacterias o parásitos).

Estrés crónico o ansiedad.

Cambios hormonales.

Dieta alta en ultraprocesados, grasas y azúcares.

Sensibilidad a ciertos alimentos (como lácteos o gluten en algunos casos).

No todos los pacientes reaccionan igual: identificar los desencadenantes personales es clave.

Alimentación y estilo de vida: el rol clave

La dieta tiene un impacto directo en el manejo del SII. Muchos especialistas recomiendan ajustar la alimentación para reducir síntomas. Entre las estrategias más utilizadas, los médicos destacan:

Evitar alimentos que generan gases (bebidas carbonatadas, legumbres en exceso).

Reducir ultraprocesados.

Evaluar dietas específicas, como la dieta baja en carbohidratos fermentables (FODMAP, por sus siglas en inglés).

Comer en horarios regulares

Además, incorporar actividad física y mejorar la calidad del sueño puede ayudar a reducir la intensidad de los síntomas.

La evidencia científica indica que hay una estrecha relación entre la alimentación y la salud digestiva. Crédito: Shutterstock

Alimentos que deberías reducir o evitar

Las personas con SII pueden ser más sensibles a los alimentos con alto contenido de FODMAP, que son tipos de carbohidratos más fermentables, que no se absorben fácilmente en el intestino delgado. Se mueven lentamente y toman agua.

En el intestino, las bacterias fermentan rápidamente el gas que produce FODMAP. El exceso de gas y agua puede causar hinchazón, dolor y diarrea en personas con SII. La dieta baja en FODMAP puede ayudar a identificar qué alimentos desencadenan los síntomas del colon irritable. Evitar estos alimentos puede ayudarlo a controlar su afección.

Los siguientes tipos de carbohidratos son los más fermentables:

Fructanos: se encuentran en el ajo, la cebolla y el trigo.

Fructosa: se encuentra en frutas, miel y jarabe de maíz con alto contenido de fructosa.

Galactanos: se encuentran en frijoles y legumbres.

Lactosa: se encuentra en los productos lácteos.

Polioles: se encuentran en frutas con semillas, como manzanas, aguacates o cerezas y en alcoholes de azúcares.

La digestión es fundamental para descomponer los alimentos en nutrientes, que el cuerpo utiliza para obtener energía, crecer y reparar las células. Crédito: Shutterstock

Cuándo consultar al médico

Aunque el SII no suele ser una enfermedad grave, hay señales que requieren evaluación médica:

Pérdida de peso sin causa aparente.

Sangre en las heces.

Anemia.

Dolor intenso o persistente.

Estas señales pueden indicar otras condiciones que deben descartarse.

Un problema más común de lo que parece

El SII afecta a millones de personas en EE.UU., aunque muchos casos no están diagnosticados. La combinación de síntomas digestivos y factores emocionales hace que a menudo se subestime o se normalice.

Para la comunidad latina, además, hay un factor adicional: la dificultad de acceso a diagnóstico o información en su idioma, lo que retrasa la consulta. Reconocer los síntomas y entender qué los desencadena es el primer paso para controlarlo.

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