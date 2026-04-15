Tom Cruise y Alejandro González presentaron “Digger”

“Digger”, la nueva comedia que une a Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu, fue presentada en CinemaCon ante una audiencia que no tardó en reaccionar.

El evento, celebrado en Las Vegas, sirvió como vitrina para los próximos lanzamientos de Warner Bros. Pictures, que apostó por un despliegue ambicioso. Entre luces, actuaciones en vivo y adelantos exclusivos, uno de los momentos más comentados fue el primer vistazo a esta producción que mezcla humor con un tono poco habitual en sus protagonistas.

Un personaje que rompe con lo esperado

El clip mostró a un Tom Cruise difícil de reconocer. Lejos de la imagen a la que tiene acostumbrado al público, aparece más envejecido, excéntrico y con una presencia inquietante.

En una escena particular, sostiene a un gato blanco mientras se mueve dentro de una mansión repleta de animales disecados, una postal que resume el carácter extraño del personaje.

El propio actor no ocultó su entusiasmo al presentar el proyecto. “La película es salvaje, es divertida”, dijo ante una sala que respondió con aplausos. Sus palabras anticipan un tono diferente dentro de su carrera, conocida por la acción y las secuencias de riesgo.

Desde la dirección, Alejandro González Iñárritu destacó el nivel de entrega del intérprete. Aseguró que este papel “posiblemente puede ser el más desafiante” de su carrera y profundizó en lo que implica asumirlo. “Sabemos que es valiente, las acrobacias, los aviones, los saltos. Pero entrar en la piel de este personaje es otro tipo de valentía”, agregó.

Una presentación sin espacio para silencios incómodos

La aparición de “Digger” formó parte de una jornada en la que Warner Bros. Pictures buscó consolidar su momento dentro de la industria. El estudio llegó a CinemaCon respaldado por un año sólido en taquilla y reconocimiento, con títulos como “Pecadores”, “La hora de la desaparición” y “Una batalla tras otra”, esta última distinguida como mejor película por la Academia.

Sin embargo, hubo un tema que no encontró lugar en el escenario. La posible fusión con Paramount Skydance, que ha generado debate dentro del sector, no fue mencionada por los ejecutivos. Ni Pam Abdy ni Mike De Luca abordaron la cuestión, a pesar de que es un tema que circula con fuerza entre profesionales y creativos.

En lugar de eso, ambos centraron su discurso en los resultados recientes y en la expansión de la producción. Recordaron que el estudio pasó de seis estrenos anuales en 2022 a once el año pasado, una cifra que planean seguir aumentando.

“Eso es lo que comprometerse con la originalidad te puede proporcionar”, afirmó Abdy. De Luca, por su parte, dejó claro que no hay señales de freno: “No hay intenciones de disminuir”, aseguró, adelantando 14 lanzamientos para este año y una proyección de 18 para 2027.

Entre cifras, anuncios y estrategias, fue “Digger” la que logró quedarse con la atención. Un avance breve, un personaje inesperado y la combinación de dos nombres fuertes bastaron para instalar la curiosidad.

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