Aseguran que Tom Cruise dejó Londres para regresar a Estados Unidos

El actor Tom Cruise parece haber tomado una gran decisión para su vida en este 2026. Fuentes cercanas a él aseguran que dejó repentinamente el penthouse en One Hyde Park, Londres, donde vivió durante cuatro años.

Esta información fue compartida por ‘Daily Mail’, quienes aseguran que la mudanza de la propiedad fue tan repentina que los empleados del edificio quedaron “atónitos”. Estas personas fueron testigos de cómo Cruise hizo la mudanza. “Todo sucedió muy rápido, fue una sorpresa para el personal del edificio donde está su penthouse”, dijo la fuente al medio británico.

Se cree que el actor de 63 años regresará a Estados Unidos, donde sigue teniendo varias propiedades. En 2024, se informó que su penthouse en Clearwater Beach, Florida, sobrevivió al huracán Milton. Además de las propiedades que siguen siendo parte de su cartera de bienes raíces, también hay residencias que han estado relacionadas con él y que las hacen más atractivas en el mercado.

Su mudanza ha llamado la atención no solo por lo repentina, sino porque llegó a asegurar en varias ocasiones que Londres se había convertido en su nuevo hogar y residencia fija. Sobre la relación del actor con el país, la misma fuente consultado por ‘Daily Mail’ dice: “El Reino Unido se convirtió tanto en su sede profesional como en su patio de recreo privado, con citas discretas, movimientos estrictamente vigilados y llegadas nocturnas. Inglaterra se convirtió en mucho más que una simple base de rodaje”.

Según ‘Realtor.com’, el actor dijo en 2022: “Supongo que soy un anglófilo. Paso mucho tiempo en Gran Bretaña, y no es solo por razones de trabajo. Simplemente, me encanta estar aquí. Es una mezcla fantástica de lo antiguo y lo nuevo. Me encanta ver los lugares de interés como Buckingham Palace y todos esos lugares fantásticos que están llenos de historia”.

Al igual que se desconoce si Florida se convertirá en su nuevo hogar, también es probable que en los próximos días la propiedad en Londres donde vivió regrese al mercado en alquiler, pues hay que recordar que nunca compró ese penthouse. El valor de las propiedades de ese edificio es de aproximadamente $47 millones de dólares.

Esta mudanza la hace pocos meses después de que recibiera un Oscar honorífico en los Governors Awards, convirtiéndose en el primer Oscar de toda su carrera llena de éxitos cinematográficos.

