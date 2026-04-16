Al llegar a casa madre encontró a dos extraños que la mataron a golpes: sentencia en Nueva York

Halley Tejada fue sentenciado por matar a una inquilina en el propio apartamento que él y su novia Kensly Alston estaban ocupando ilegalmente en Manhattan (NYC) y luego meter su cuerpo en una bolsa de lona y guardarlo en el clóset.

Tejada fue sentenciado el martes a una pena de entre 20 años y cadena perpetua tras haberse declarado culpable en diciembre del brutal homicidio de Nadia Vitels, de 52 años, quien fue golpeada en su apartamento en Kips Bay, Midtown East (NYC), en marzo de 2024.

El único hijo de la víctima, Misha Vitels, y dos parientes fueron quienes descubrieron el cuerpo en el armario, recordó Daily News. «Éramos solo nosotros contra el mundo», declaró él ante el tribunal antes de que se dictara la sentencia. «Éramos una familia pequeña y muy unida; ella lo era todo para mí».

El joven relató que se encontraba en el trabajo ese día cuando recibió un mensaje de texto de un amigo de la familia, visiblemente preocupado, preguntándole si había tenido noticias de su madre. «Mi mamá siempre contestaba el teléfono», afirmó. «Especialmente si la llamaban sus amigos. Siempre me respondía de inmediato. En ese mismo instante supe que algo andaba muy mal».

Entonces comenzó a llamar frenéticamente a amigos y familiares, pero ninguno de ellos había tenido noticias de ella en días. Más tarde, al entrar al apartamento «Había ropa esparcida por el suelo, junto al armario de la entrada. En la sala de estar, el perro de mamá estaba solo, y el suelo estaba cubierto de orina reseca. A la derecha, cerca de la entrada del dormitorio, había una enorme grieta y un agujero en la pared. No había equipaje, ni computadora, ni ninguna de las cosas con las que ella se acababa de mudar. Mi mente daba vueltas: ¿Se habría escapado? ¿Se habría hecho daño a sí misma? ¿Se habría suicidado? Registré el dormitorio con sumo cuidado, pero temblaba de pies a cabeza; estaba aterrorizado ante la posibilidad de encontrar su cuerpo».

El cuerpo de la madre se encontraba oculto bajo un montón de ropa en el armario de la entrada, metido dentro de una bolsa de lona. La fiscalía informó que el apartamento había permanecido desocupado tras el fallecimiento de la madre de Vitels, ocurrido meses atrás. Tejada y su coacusada Alston se habían instalado ilegalmente en el apartamento y sorprendieron a Vitels cuando ella regresó.

Además Tejada y Alston fueron captados en video robando el Lexus de Vitels, que estaba estacionado frente al edificio. Posteriormente, el vehículo se vio involucrado en un accidente en Pensilvania, donde ambos fueron arrestados una semana después del crimen.

En ese momento Tejada tenía 19 años y Alston 18. Además usaron después la tarjeta de crédito robada de su víctima para comprarse un anillo de diamantes y sellar su compromiso, dijeron las autoridades al revelar detalles del escabroso caso.

«Nadia Vitels estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida cuando Halley Tejada la asesinó brutalmente en el mismo apartamento al que se estaba mudando», declaró en un comunicado el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg. «Tejada ha sido sentenciado a una pena de entre 20 años y cadena perpetua en una prisión estatal por su conducta aborrecible y fatal. Mis pensamientos están con los seres queridos de la señora Vitels, quienes continúan lamentando su dolorosa pérdida. Sé que esta sentencia no la traerá de vuelta, pero espero que pueda servirles de cierto consuelo».

Alston se declaró “no culpable” y su caso sigue pendiente. Enfrenta cargos por homicidio, allanamiento de morada, robo, ocultamiento de cadáver humano, hurto mayor y posesión criminal de bienes robados. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El mes pasado Thomas Johnson fue sentenciado por estrangular y agredir sexualmente a su vecina de 81 años en Brooklyn (NYC), causándole lesiones graves y daño cerebral. En septiembre Servin Maradiaga (43) fue detenido como sospechoso de haber agredido sexualmente a una mujer de 71 años tras colarse por una ventana en la cocina de su apartamento en Brooklyn (NYC). En otro caso similar, en julio de 2025 Avon Long (79) fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer de 81 años en su hogar Midtown Manhattan, mientras él estaba en libertad condicional por otros delitos sexuales y robo.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

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