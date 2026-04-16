Amazon MGM sigue concentrado en la búsqueda del nuevo James Bond

Este miércoles 15 de abril, en el marco de la CimenaCon 2026, Amazon MGM Studios hizo una presentación de los proyectos programados para los próximos dos años. Sin embargo, todos los asistentes y medios de comunicación estaban esperando que se dieran nuevas noticias sobre el nuevo James Bond.

Conscientes de que su proyecto más ambicioso y esperado son las nuevas películas de James Bond, la directora de cine Courtenay Valenti, en representación de Amazon MGM, declaró que se están tomando el tiempo necesario para decidir sobre la elección del actor que se convertirá en el nuevo agente secreto para esta etapa de la franquicia.

“No se emocionen demasiado. Les aseguramos que nos estamos tomando el tiempo necesario para hacerlo con cuidado y profundo respeto. Para todos nosotros, es el sueño de toda una vida poder ofrecer al público este nuevo capítulo, y es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio”, dijo Valenti sobre el escenario de la CinemaCon, evento que se celebra en Las Vegas, Nevada.

Aunque aún no hay un seleccionado para protagonizar la película, desde hace varios meses se anunció que el cineasta Denis Villeneuve sería su director. Esta elección se dio al mismo tiempo que Villeneuve está en el ojo del huracán por ser el encargado de dirigir las tres películas de “Dune”, la última de estas se estrenará en diciembre de este año.

Hace un tiempo, el director dijo que quería cerrar la tercera entrega de “Dune” para poder enfocarse de lleno en el proyecto de James Bond y también llegó a indicar que quisiera que el actor elegido para interpretar a agente secreto fuera desconocido.

Sobre el equipo que Amazon MGM está formando para el proyecto, Valenti dijo: “Cuando se combina una de las franquicias más queridas de la historia con un equipo de cineastas de talla mundial, incluyendo al brillante director Denis Villeneuve, los extraordinarios productores Amy Pascal y David Heyman, la productora ejecutiva Tanya Lapointe y el guionista Steven Knight, se sientan las bases para algo verdaderamente digno del legado de Bond“.

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