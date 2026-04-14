Más de 1.000 figuras de Hollywood firman carta en contra de la fusión de Paramount y Warner Bros

Más de 1,400 figuras de Hollywood firmaron una carta abierta en la que se oponen a la fusión propuesta entre los estudios cinematográficos Paramount y Warner Bros Discovery.

La carta abierta fue firmada por celebridades, entre las que se incluyen actores, directores, productores y figuras de la televisión. De acuerdo con la carta, el acuerdo entre ambos estudios perjudicaría a la industria del entretenimiento estadounidense.

El texto firmado por figuras como Jane Fonda, Ben Stiller, Emma Thompson, Javier Bardem, Denis Villeneuve, señala que la industria del entretenimiento se verá afectada con esta unión en materia de empleo, reduciendo la competencia y menos opciones para las audiencias.

“Esta transacción consolidaría aún más un panorama mediático ya concentrado, reduciendo la competencia en un momento en que nuestras industrias —y las audiencias a las que servimos— menos pueden permitírselo. El resultado serán menos oportunidades para los creadores, menos empleos en todo el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para las audiencias en Estados Unidos y en todo el mundo. De manera alarmante, esta fusión reduciría el número de grandes estudios cinematográficos estadounidenses a tan solo cuatro”, dice el texto.

Los firmantes de la carta manifestaron su preocupación de que la fusión “priorice los intereses de un pequeño grupo de personas influyentes por encima del bien común”. Además, señala que la integridad, la independencia y la diversidad del sector del entretenimiento se verán “seriamente comprometidas”.

David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, publicó un comunicado en el que reconoce las inquietudes que existen en la industria del entretenimiento en este momento, la cual ha sido trastocada por factores como la pandemia del covid-19, las huelgas y los cambios en los hábitos de consumo. En ese sentido, señala que la fusión logrará mayores oportunidades para los creadores.

“Paramount mantiene un firme compromiso con el talento, y esta fusión fortalece tanto la oferta como la competencia para el consumidor, creando mayores oportunidades para los creadores, el público y las comunidades en las que viven y trabajan”, dice el comunicado.

Asimismo, la empresa se compromete a aumentar la producción a un mínimo de 30 largometrajes de “alta calidad” al año con estrenos en salas de cine y garantizar que los creadores tengan más vías para su trabajo, no menos.

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