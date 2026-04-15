Warner Bros. prepara el estreno de la película de “Game of Thrones”

Durante la reciente presentación de Warner Bros. en la CinemaCon, en Las Vegas, se anunció el nombre que tendrá la primera de las películas de “Game of Thrones” que la firma está produciendo.

El título de la primera película será “Game of Thrones: Aegon’s Conquest” y la única información que se tiene hasta el momento es que seguirá la historia de Aegon I Targaryen.

El mes pasado se habló por primera vez de esta nueva saga cinematográfica de la historia creada por George R.R. Martin y en ese momento una fuente dijo a “New York Post”: “Todo ‘Game of Thrones’ se remonta a él, y nunca lo han visto en ninguna de las series”.

George R.R. Martin cuenta la historia de Aegon I Targaryen en el libro “Aegon I Targaryen”, de donde también se saca la historia para la serie “House of the Dragon”.

El guion de “Game of Thrones: Aegon’s Conquest” estará a cargo de Beau Willimon, quien anteriormente fue el showrunner de “House of Cards” de Netflix y guionista de la exitosa serie de “Star Wars” de Disney+.

Los planes de Warner Bros. con esta adaptación cinematográfica son ambiciosos y esperan que dure años. La presentación de su nombre se hizo al mismo tiempo que presentaron su cronograma de estrenos para 2027 y 2028.

Anunciaron que estrenará la precuela de “Ocean’s” el 25 de junio de 2027, “Evil Dead Wrath” el 7 de abril de 2028 y “Gladys”, spin-off de “Weapons”, está programado para estrenar el 8 de septiembre de 2028.

Aunque ya hay un cronograma establecido, los planes actuales de Warner Bros. pudieran cambiar cuando finalmente se cierre la fusión entre el conglomerado y Paramount.

Hay que recordar que desde finales del año pasado Netflix y Paramount estuvieron luchando por presentar la propuesta más atractiva para la compra de Warner Bros..

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