Así va la lista de homenajeadas en los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026

Falta exactamente una semana para que se lleve a cabo la cuarta edición del especial Premios Billboard Mujeres Latinas en la Música y la lista de chicas que serán homenajeadas sigue creciendo con dos nombres que fueron añadidos al lineup. Además, anunciaron a la Chiquis como la presentadora.

Este evento se podrá disfrutar a través de las pantallas de Telemundo desde las 9:00 p.m./8:00 p.m. (CT). Se realiza con la misión de honrar el notable trabajo que vienen haciendo las mujeres en una industria donde anteriormente no eran tan reconocidas.

Tres nuevas mujeres se añadieron al evento

Entre las tres que fueron confirmadas esta semana para decir presente, la primera es la presentadora de este evento, siendo Chiquis Rivera la anunciada, quien viene de ganar el “Premio al Impacto Global” en el 2025.

Además, fueron añadidas la mexicana Gloria Trevi, quien recibirá el galardón de Trayectoria Artística y Lola Índigo, cantante española que será reconocida con el Premio Evolución. Las tres fueron confirmadas a través de la cuenta oficial del evento en la plataforma de Instagram.

Así va la lista de homenajeadas confirmadas

Aunque la organización dejó saber que todavía faltan nombres por anunciar, hasta el momento el listado de las chicas que serán homenajeadas suma a siete destacadas artistas.

Trevi e Índigo se suman a: Becky G, premio a la artista de mayor Impacto Global; Joy, del dúo Jesse y Joy, premio al Espíritu de Cambio; y Julieta Venegas, premio a la Excelencia Artística. También están Ivy Queen, reconocida como Pionera y Young Miko es la premiada como Artista Imparable del año.

Lista de galardonadas en el 2023:

Shakira : Mujer del Año

: Mujer del Año Ana Gabriel: Premio Leyenda

Premio Leyenda Thalia : Premio Poderosa Global

: Premio Poderosa Global Goyo: Premio Agente de Cambio

Premio Agente de Cambio Emili : Premio Estrella en Ascenso

: Premio Estrella en Ascenso Evaluna Montaner: Premio Tradición y Futuro.

Mujeres galardonadas en la edición de 2024:

Karol G : Mujer del Año

: Mujer del Año Gloria Estefan : Leyenda

: Leyenda Camila Cabello : Premio Impacto Global

: Premio Impacto Global Ana Bárbara: Trayectoria Musical

Trayectoria Musical Kali Uchis : Estrella en Ascenso

: Estrella en Ascenso Kany García: Espíritu de Cambio

Espíritu de Cambio La India : Pionera

: Pionera Ángela Aguilar: Dinastía Musical.

Mujeres galardonadas en la edición de 2025:

Anitta: Premio Vanguardista.

Premio Vanguardista. Belinda: Premio Evolución.

Premio Evolución. Chiquis: Premio Impacto.

Premio Impacto. Ha*Ash: Premio Inquebrantable.

Premio Inquebrantable. Natti Natasha: Artista Imparable.

Artista Imparable. Olga Tañón: Premio a la Trayectoria Musical.

Premio a la Trayectoria Musical. Selena Gomez: Homenajeada especial.

Homenajeada especial. Celia Cruz: Reconocimiento especial en su centenario, con homenaje musical por Ivy Queen, La India y Olga Tañón.

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