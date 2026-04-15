Modelo de ‘Un Vals’ asegura que no le han pagado por el video de Christian Nodal

La modelo Dagna Mata, quien protagonizó el video musical “Un Vals” de Christian Nodal, dijo en una entrevista que no ha recibido pago alguno por su trabajo en este audiovisual.

En una entrevista ofrecida para el programa “El Gordo y la Flaca”, la modelo de origen mexicano que reside en España dijo que las personas que la contrataron para participar en el video musical le prometieron el pago en 30 días. Según dice, han pasado 90 días y no ha recibido el pago.

Mata aseguró que esta es una situación que suele ocurrir en la industria del entretenimiento. “Muchas veces aceptamos trabajos porque necesitamos trabajar, pero no siempre hay retribución justa”, dijo.

La joven aseguró que está recibiendo asesoría de sus abogados, pero no puede dar detalles sobre si emprenderá acciones legales contra la disquera.

Asimismo, Dagna Mata explicó que cuando la contrataron para el video fue para participar como extra. Sin embargo, luego se dio cuenta que ella era realmente la protagonista del video.

“Cuando vi la edición final, me di cuenta de que salía en prácticamente todo el video. Yo creía que solo era una chica bailando con otro actor”, narró.

La elección de Dagna Mata como modelo del más reciente video musical de Christian Nodal ha causado mucha polémica por el hecho de que la joven tiene un notable parecido con la cantante argentina Cazzu, expareja de Nodal y con quien protagonizó una controversial ruptura en 2024. Tras los comentarios negativos, el director del video musical, Juan Antonio Barbazán, se responsabilizó por la elección de la modelo y aseguró que Nodal no tuvo nada que ver en esta decisión.

Aunque el video fue eliminado de redes sociales, Dagna asegura que tuvo un impacto negativo en su vida, ya que ha recibido muchos mensajes de odio y ha sido acosada en redes sociales.

“Se han metido con cosas personales, como mis tatuajes y mi imagen. Todo esto refleja una sociedad que fomenta el odio”, dijo Dagna en la entrevista. “Soy del team inteligencia que no fomenta el odio, que no fomenta este tipo de acusaciones en contra de otras mujeres, que simplemente hace las cosas por su trabajo. Somos artistas y me identifico simplemente con una artista que con su fuerza y su dedicación se ha logrado abrir puertas en esta industria”.

Christian Nodal no estuvo en la grabación del video junto con Dagna Mata. El video “Un Vals” se grabó en formato de pantalla dividida. En un lado aparecía Nodal cantando, cuya grabación se hizo en México, mientras que al otro lado de la pantalla se desarrollaba la historia de la pareja, protagonizada por Dagna Mata y otro modelo.

El director del video dijo en la rueda de prensa que no le consultaron a Nodal sobre la elección de la modelo y que el video fue aprobado por la JG Music y no por Christian Nodal. Asimismo, aseguró que el equipo no tenía conocimiento sobre quién es Cazzu, la polémica relación que mantiene con Nodal y lo que podría interpretar el público al elegir a una modelo muy parecida a la artista argentina.

El viernes, Christian Nodal se pronunció con respecto a la polémica generada por el video. El artista dio a entender que no tuvo decisión en la elección de la modelo de este video.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso… Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”, dijo en sus historias de Instagram.

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