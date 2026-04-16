CEO de Discover Puerto Rico propone hacer un festival internacional con la residencia de Bad Bunny

El espectáculo más brillante del 2025 y durante los últimos años en el Coliseo de Puerto Rico fue la residencia de Bad Bunny, un show que fue tan exitoso que el CEO de Discover Puerto Rico (DMO), Jorge Pérez, desea hacer una segunda parte de “La Casita” que tenga escala internacional.

“La Casita”, con un espectáculo denominado “No me quiero ir de aquí”, contó con 31 funciones, incluyendo una con transmisión en vivo a través de la plataforma de YouTube que hizo historia mundialmente. Benito Martínez quiso darle un regalo a su isla y lo logró, con una recaudación alrededor de los 200 millones de dólares con estas presentaciones. Además, hubo varios artistas invitados que encendieron la “fiesta” en el Coliseo de San Juan, junto al “Conejo Malo”.

Jorge Pérez propone realizar una residencia internacional de Bad Bunny

Ante el éxito de estos conciertos de Bad Bunny, Jorge Reyes considera que un proyecto que sea como una especie de seguimiento de la residencia, pero a nivel de festival internacional, sería todo un “escándalo” a nivel positivo. Esto de acuerdo al portal “El Nuevo Día”.

Durante una convención de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, planteó este proyecto, en el que desea incluir a la casa productora del artista urbano más influyente del momento, Rimas, quienes evidentemente son los que deciden si desean darle el “visto bueno” a realizar una posible “casita” internacional. Aunque hasta el momento es simplemente el nacimiento de una idea.

Bad Bunny ya sabe lo que son los eventos grandes

El boricua viene de tener en febrero de 2026 la que puede considerarse la presentación más importante de su carrera tras ser el encargado de poner el show de medio tiempo en el Super Bowl LX. Un evento donde justamente también hizo uso de “La Casita” en la escenografía, rescatando las raíces latinas, y llevó a dos invitados de lujo: Lady Gaga, quien cantó y bailó salsa, además de Ricky Martin.

El “Conejo Malo” fue pionero entre los artistas hispanohablantes con un show completo en el Super Bowl y su extraordinaria actuación fue sellada con una cifra récord de 4,157 millones de vistas a nivel global durante las primeras horas después del show, según Roc Nation.

Si se habla de representación latina, Bad Bunny ya es el número uno para muchos expertos y, si se habla de impacto global, el puertorriqueño también está entre los artistas más seguidos del mundo, lo que hace pensar que, de concretarse esa ambiciosa idea de Jorge Pérez, podría tener una impresionante aprobación del público.

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