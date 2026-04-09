Furor total: retrato íntimo del debut de Bad Bunny en Tokio

La energía que envolvió el debut de Bad Bunny en Tokio quedó registrada en una película que Spotify acaba de poner en circulación. La plataforma reunió material del espectáculo que el cantante ofreció el 7 de marzo, una presentación que marcó su llegada a territorios donde nunca antes había cantado en vivo.

El artista compartió su impresión de la noche en un comunicado enviado por Spotify: “Nunca imaginé que un día estaría dando un show en Tokio, ni en tantos otros lugares del mundo donde he tocado. Lo disfruto y me siento agradecido”, expresó. Y es justamente esa mezcla de sorpresa y gratitud la que termina guiando el espíritu del filme.

Un debut inolvidable en territorio asiático

La cinta, titulada “Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film”, acompaña al músico en su primer show en Asia, celebrado en el Tipstar Dome Chiba de Tokio. Allí reunió a más de 2,300 personas que habían seguido su carrera a la distancia y que, por fin, pudieron escucharlo frente a frente.

En el escenario se concentró en los temas que forman parte del Billions Club de Spotify, el listado que destaca las canciones que superan los mil millones de reproducciones. “La música y el amor que le tengo a lo que hago me han traído hasta aquí. Para mí, es una validación de que cuando amas lo que haces y lo haces con dedicación, puedes llegar a lugares que nunca imaginaste”, añadió en esa misma nota de prensa.

El repertorio incluyó piezas como “Tití Me Preguntó”, “Yonaguni” y “NUEVAYoL”, además de una versión en salsa de “MIA” que no se había visto en ningún otro escenario. Ese tipo de momentos terminó dándole un carácter especial a la película, que se mueve entre la euforia del público y reflexiones más íntimas del propio músico.

Un proyecto construido junto a Stillz

El filme nació de la colaboración con Stillz, socio creativo de larga trayectoria del puertorriqueño, quien esta vez asumió también la dirección y la fotografía. El resultado es un recorrido de 42 minutos armado con actuaciones en vivo, tomas exclusivas y comentarios que profundizan en cómo ha experimentado su crecimiento artístico.

La película está disponible en dispositivos iOS, Android, computadoras y televisores. Además, se puede activar subtítulos en inglés, español, portugués, japonés, francés y alemán tanto en móviles como en pantallas grandes.

Hasta el 30 de marzo, Bad Bunny acumulaba 30 canciones dentro del Billions Club, con “EoO” como su incorporación más reciente. Ese programa se ha transformado en una pieza fundamental dentro del ecosistema de Spotify, que hoy lo acompaña con placas, listas, contenido en video y, desde ahora, producciones de larga duración que documentan momentos clave de sus artistas.

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