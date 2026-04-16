Christopher Nolan presenta “The Odyssey” en Las Vegas

Durante la CinemaCon 2026 en Las Vegas, Nevada, Christopher Nolan hizo la presentación de “The Odyssey” y al llegar al escenario recibió una ovación de pie.

Hay que recordar que los cineastas muestran en este evento sus propuestas ante los dueños de las salas de cine, buscan hacerlas atractivas para que sean programadas en carteleras. Aunque podría asumirse que Nolan no necesita este tipo de presentación, igualmente lo hizo y habló sobre la importancia del proyecto.

Durante el encuentro, Nolan presentó la secuencia del Caballo de Troya; se muestran a miles de hombres arrastrando la enorme estructura de madera desde el mar hasta la ciudad.

Aunque en varias entrevistas se ha hablado del tema, el cineasta aprovechó su presentación para resaltar que esta es la primera película de la historia rodada íntegramente con cámaras IMAX de 70mm y también declaró que la producción fue una “pesadilla absoluta de rodar, pero en el buen sentido”.

Además de las características técnicas de la película, Nolan también habló sobre la razón por la que decidió adaptar la epopeya griega de Homero. “¿Por qué ‘The Odyssey’? ‘The Odyssey’ es una historia que ha fascinado a generación tras generación durante 3,000 años. No es una historia. Es LA historia”, dijo durante la CinemaCon.

También hizo referencia al elenco de primer nivel que pudo reunir para esta producción. Incluso al momento de hablar sobre ellos, dijo: “Será más fácil para mí decirles quién no está en la película. Me hubiera gustado traerlos a todos, pero la enorme cantidad de talento extraordinario habría hecho que el escenario se derrumbara”.

“The Odyssey” será protagonizada por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Charlize Theron, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Jon Bernthal.

Sigue leyendo:

• Más de 1.000 figuras de Hollywood firman carta en contra de la fusión de Paramount y Warner Bros

• Warner Bros. prepara el estreno de la película de “Game of Thrones”

• Confirman el estreno de la precuela de “Ocean’s” para el 2027